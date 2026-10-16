Наушники FIIO FD3 Pro
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб.
В наличии
Код товара: 585180
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 570 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
250
Описание товара Наушники FIIO FD3 Pro
FD3 Про - Не просто новые наушники!. Вставные наушники с одним динамический драйвером. Fd3pro следует по стопам своих братьев и сестер по линии FD, используя недавно разработанный 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского уровня. Внутри поразительной оболочки fd3 / fd3pro находится драйвер с прочным магнитом с магнитным потоком 1, 5 тесла в паре со сверхтонкой алюминиевой японской звуковой катушкой Даикоку, покрытой медью, для потрясающего мощного звука.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
FD3 Про - Не просто новые наушники!. Вставные наушники с одним динамический драйвером. Fd3pro следует по стопам своих братьев и сестер по линии FD, используя недавно разработанный 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского уровня. Внутри поразительной оболочки fd3 / fd3pro находится драйвер с прочным магнитом с магнитным потоком 1, 5 тесла в паре со сверхтонкой алюминиевой японской звуковой катушкой Даикоку, покрытой медью, для потрясающего мощного звука.
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: MP3-плееры, Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Купить Наушники FIIO FD3 Pro - по цене 15570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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