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Наушники FIIO FD3 Pro купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники FIIO FD3 Pro

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Наушники FIIO FD3 Pro - фото 6
Наушники FIIO FD3 Pro - фото 7
Наушники FIIO FD3 Pro - фото 8
Наушники FIIO FD3 Pro - фото 9
Наушники FIIO FD3 Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 1
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 2
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 3
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 4
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 5
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 6
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 7
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 8
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 9
  • Наушники FIIO FD3 Pro - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 570 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 585180
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники FIIO FD3 Pro
15 570 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, г.
250

Описание товара Наушники FIIO FD3 Pro

FD3 Про - Не просто новые наушники!. Вставные наушники с одним динамический драйвером. Fd3pro следует по стопам своих братьев и сестер по линии FD, используя недавно разработанный 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского уровня. Внутри поразительной оболочки fd3 / fd3pro находится драйвер с прочным магнитом с магнитным потоком 1, 5 тесла в паре со сверхтонкой алюминиевой японской звуковой катушкой Даикоку, покрытой медью, для потрясающего мощного звука.

Отзывы о товаре Наушники FIIO FD3 Pro




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Описание
FD3 Про - Не просто новые наушники!. Вставные наушники с одним динамический драйвером. Fd3pro следует по стопам своих братьев и сестер по линии FD, используя недавно разработанный 12-миллиметровый динамический драйвер флагманского уровня. Внутри поразительной оболочки fd3 / fd3pro находится драйвер с прочным магнитом с магнитным потоком 1, 5 тесла в паре со сверхтонкой алюминиевой японской звуковой катушкой Даикоку, покрытой медью, для потрясающего мощного звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Наушники FIIO FD3 Pro - по цене 15570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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