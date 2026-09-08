Top.Mail.Ru
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 1
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 2
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 3
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 4
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 5
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 6
Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 1
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 2
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 3
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 4
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 5
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 6
  • Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
15 120 руб.  24 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 141941
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х26х11
Вес, кг.
1.7

Описание товара Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Динамические стереонаушники, обеспечивающие исключительную четкость воспроизведения и максимальный комфорт даже при многочасовой работе благодаря мягкой отделке амбушюров и оголовья. Звуковые характеристики этих наушников получили высокую оценку от ведущих мировых аудио инженеров и обозревателей.

Видео:

Видеообзор на Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Видеообзор Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Отзывы о товаре Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Audio Technica
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Развернуть
Складная конструкция
да
Страна производитель
Китай
Описание
Динамические стереонаушники, обеспечивающие исключительную четкость воспроизведения и максимальный комфорт даже при многочасовой работе благодаря мягкой отделке амбушюров и оголовья. Звуковые характеристики этих наушников получили высокую оценку от ведущих мировых аудио инженеров и обозревателей.

Видео:

Видеообзор на Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Видеообзор Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Audio-Technica ATH-M50X Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...