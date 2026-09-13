Наушники Logitech Gaming headset G735 White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704319
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х23х3
Вес, г.
650
Описание товара Наушники Logitech Gaming headset G735 White
Bluetooth-гарнитура Logitech G735 подходит для подключения к ПК и мобильным устройствам. Синхронизация возможна с помощью беспроводного стандарта Bluetooth, радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц или аудиокабеля с разъемом 3.5 мм. Закрытое акустическое оформление с 40-мм динамиками обеспечивает реалистичный звук с объемным эффектом и максимальное погружение в игровой процесс.
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Bluetooth-гарнитура Logitech G735 подходит для подключения к ПК и мобильным устройствам. Синхронизация возможна с помощью беспроводного стандарта Bluetooth, радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц или аудиокабеля с разъемом 3.5 мм. Закрытое акустическое оформление с 40-мм динамиками обеспечивает реалистичный звук с объемным эффектом и максимальное погружение в игровой процесс.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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