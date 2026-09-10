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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black

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Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 1
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 2
Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 1
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 2
  • Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 408718
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Характеристики

Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
10х10х3
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black

Для выдающихся результатов требуется исключительное качество передачи речи: от четкого профессионального звука зависит всё. Производители взяли за основу и еще больше усовершенствовали невероятные характеристики вызовов, присущие ведущей в мире серии Evolve. Три встроенных мощных профессиональных микрофона, добавили передовую цифровую микросхему и новейшую технологию обработки сигналов.

Отзывы о товаре Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black




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Характеристики
Бренд
Jabra
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Описание
Для выдающихся результатов требуется исключительное качество передачи речи: от четкого профессионального звука зависит всё. Производители взяли за основу и еще больше усовершенствовали невероятные характеристики вызовов, присущие ведущей в мире серии Evolve. Три встроенных мощных профессиональных микрофона, добавили передовую цифровую микросхему и новейшую технологию обработки сигналов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Jabra Evolve2 65 Link380a MS Stereo Stand (26599-999-989) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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