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Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO

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Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
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  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 7
  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 8
  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 9
  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 10
  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 11
  • Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705088
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Характеристики

Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
аудиокабель, переходник 2х3.5 мм, ветрозащита для микрофона, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х11
Вес, г.
710

Описание товара Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO

Наушники Beyerdynamic — это высококачественные накладные наушники, разработанные для тех, кто ценит надежность и чистоту звука. Они выполнены в элегантном черном цвете, что придает им стильный и универсальный вид. Эти наушники оснащены проводным подключением, которое обеспечивает стабильную передачу звука без потерь. Кабель длиной 2,5 метра дает достаточно свободы для комфортного использования дома или в студии. Сопротивление наушников составляет 48?, что делает их совместимыми со многими устройствами, обеспечивая качественное звучание без искажений. Благодаря наличию встроенного микрофона, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Наушники оборудованы разъемом jack 3.5 mm, что делает их универсальными и подходящими для подключения к большинству аудиоустройств — от смартфонов до профессиональной аудиотехники. Наушники Beyerdynamic — это сочетание комфорта, отличного качества звука и надежности от проверенного бренда, который ценят аудиофилы во всем мире.

Отзывы о товаре Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO




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Характеристики
Бренд
Beyerdynamic
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
аудиокабель, переходник 2х3.5 мм, ветрозащита для микрофона, документация
Цвет
черный
Сопротивление
48?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
2.5
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Beyerdynamic — это высококачественные накладные наушники, разработанные для тех, кто ценит надежность и чистоту звука. Они выполнены в элегантном черном цвете, что придает им стильный и универсальный вид. Эти наушники оснащены проводным подключением, которое обеспечивает стабильную передачу звука без потерь. Кабель длиной 2,5 метра дает достаточно свободы для комфортного использования дома или в студии. Сопротивление наушников составляет 48?, что делает их совместимыми со многими устройствами, обеспечивая качественное звучание без искажений. Благодаря наличию встроенного микрофона, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Наушники оборудованы разъемом jack 3.5 mm, что делает их универсальными и подходящими для подключения к большинству аудиоустройств — от смартфонов до профессиональной аудиотехники. Наушники Beyerdynamic — это сочетание комфорта, отличного качества звука и надежности от проверенного бренда, который ценят аудиофилы во всем мире.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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