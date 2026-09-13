Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO
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Характеристики
Описание товара Наушники Beyerdynamic MMX 330 PRO
Наушники Beyerdynamic — это высококачественные накладные наушники, разработанные для тех, кто ценит надежность и чистоту звука. Они выполнены в элегантном черном цвете, что придает им стильный и универсальный вид. Эти наушники оснащены проводным подключением, которое обеспечивает стабильную передачу звука без потерь. Кабель длиной 2,5 метра дает достаточно свободы для комфортного использования дома или в студии. Сопротивление наушников составляет 48?, что делает их совместимыми со многими устройствами, обеспечивая качественное звучание без искажений. Благодаря наличию встроенного микрофона, вы сможете легко принимать звонки и общаться, не снимая наушники. Наушники оборудованы разъемом jack 3.5 mm, что делает их универсальными и подходящими для подключения к большинству аудиоустройств — от смартфонов до профессиональной аудиотехники. Наушники Beyerdynamic — это сочетание комфорта, отличного качества звука и надежности от проверенного бренда, который ценят аудиофилы во всем мире.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые с микрофоном, Черные
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