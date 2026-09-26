Описание товара Наушники Audeze Maxwell 2 XBOX

Audeze Maxwell 2 - это беспроводная игровая гарнитура. Лучший звук в играх — стал еще лучше. Audeze обновили самую производительную беспроводную гарнитуру на рынке, обеспечив еще лучшее качество звука, повышенный комфорт и новые захватывающие функции. Ощутите превосходное погружение в пространство, тактическую точность и насыщенные басы благодаря фирменной запатентованной технологии SLAM. Усовершенствованная обработка микрофонов с высокой пропускной способностью гарантирует, что вы всегда будете звучать наилучшим образом в чате и потоковой передаче. Суть Maxwell 2 заключается в массивных 90-миллиметровых плоских магнитных драйверах, площадь поверхности которых в три раза больше, чем у большинства конкурентов. Используя неодимовые магниты Fluxor N50 и диафрагмы Uniforce, эти динамики обеспечивают невероятно низкие искажения и реалистичную детализацию. Ощутите новое измерение отдачи благодаря фирменной технологии Audeze SLAM (симметричное управление низкой амплитудой). Эта акустическая инновация оптимизирует давление в наушниках, обеспечивая насыщенный, мощный бас, который остается плотным и контролируемым. В отличие от традиционных наушников, которые могут звучать "невнятно", когда действие становится интенсивным, Maxwell 2 обеспечивает идеальное разделение между взрывными эффектами низких частот и критическими сигналами среднего диапазона. Избавьтесь от "беспокойства о батарее" благодаря литий-полимерному аккумулятору емкостью 1800 мАч, который обеспечивает более 80 часов непрерывного воспроизведения. Даже если вы забудете зарядить устройство, Maxwell 2 оснащен лучшими в отрасли функциями быстрой зарядки через USB-C. Быстрая 20-минутная зарядка обеспечивает 24 часа игрового процесса, гарантируя, что вы всегда будете готовы к незапланированной ночной игре или долгим соревновательным выходным. Maxwell 2 совместим со всеми вашими устройствами, обеспечивая воспроизведение звука с высоким разрешением до 24 бит / 96 кГц при сверхнизкой задержке благодаря беспроводному донглу USB-C и проводным соединениям USB-C. Bluetooth поддерживает технологию Auracast и кодеки без потерь LE Audio, LDAC. Корпус, изготовленный из высококачественного алюминия и пружинной стали, сочетает в себе долговечность и роскошь. Maxwell 2 оснащены новой широкой вентилируемой подвеской, предназначенной для более эффективного распределения веса и уменьшения "горячих точек" во время длительных тренировок.