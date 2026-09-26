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Наушники Bowers & Wilkins PX8 Royal Burgundy купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Bowers & Wilkins PX8 Royal Burgundy

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Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 2
Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 3
Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 1
  • Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 2
  • Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 3
  • Наушники Bowers &amp; Wilkins PX8 Royal Burgundy - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741477
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Характеристики

Бренд
Bowers&Wilkins
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, кг.
1.1

Описание товара Наушники Bowers & Wilkins PX8 Royal Burgundy

PX8 Royal Burgundy — выбор для тех, кто ценит не только аудиофильское качество и продвинутое шумоподавление, но и по-настоящему роскошный, запоминающийся внешний вид. Если для вас важны детальность звука, гибкость настройки и комфорт при долгом ношении — эта модель стоит внимания. Перед покупкой советую послушать обзор или, если есть возможность, примерить: посадка и ощущение веса у всех индивидуальны.



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Отзывы о товаре Наушники Bowers & Wilkins PX8 Royal Burgundy




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Характеристики
Бренд
Bowers&Wilkins
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
красный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Развернуть
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
PX8 Royal Burgundy — выбор для тех, кто ценит не только аудиофильское качество и продвинутое шумоподавление, но и по-настоящему роскошный, запоминающийся внешний вид. Если для вас важны детальность звука, гибкость настройки и комфорт при долгом ношении — эта модель стоит внимания. Перед покупкой советую послушать обзор или, если есть возможность, примерить: посадка и ощущение веса у всех индивидуальны.


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