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Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356

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Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 1
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 2
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 3
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 4
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 5
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 6
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 7
Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 1
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 2
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 3
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 4
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 5
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 6
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 7
  • Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661286
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Характеристики

Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, кг.
1.84

Описание товара Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356

Полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и низкий импеданс в 32 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.

Отзывы о товаре Наушники Fiio FT3 32 Ohm Black 80003356




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Fiio
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Описание
Полноразмерные динамические наушники открытого типа с сертификацией Hi-Res Audio. Специально разработанная облегчённая мембрана, большой диаметр излучателя, ассиметричная схема магнитных цепей и низкий импеданс в 32 Ом — эти наушники созданы, чтобы доставлять удовольствие широкой звуковой сценой с чистыми верхними и средними частотами и глубокими, насыщенными басами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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