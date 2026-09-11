Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 588510
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Описание товара Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless BLACK 509171
Наушники Sennheiser – это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, которые идеально подойдут для тех, кто ценит превосходное звучание и комфорт в использовании. Благодаря Bluetooth-соединению вы сможете наслаждаться музыкой без лишних проводов и ограничений.
Эта модель оснащена встроенным микрофоном, что позволяет использовать наушники не только для прослушивания треков, но и для удобного общения, оставаясь на связи в любой ситуации. Черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который будет актуален в любой обстановке.
Наушники обеспечивают до 10 часов беспрерывной работы на одном заряде, что делает их отличным выбором для активного использования на протяжении всего дня, будь то поездки, тренировки или рабочие процессы. Наслаждайтесь великолепным звучанием и надёжностью, которые предлагает бренд Sennheiser.
Наушники Sennheiser – это высококачественные внутриканальные беспроводные наушники, которые идеально подойдут для тех, кто ценит превосходное звучание и комфорт в использовании. Благодаря Bluetooth-соединению вы сможете наслаждаться музыкой без лишних проводов и ограничений.
Эта модель оснащена встроенным микрофоном, что позволяет использовать наушники не только для прослушивания треков, но и для удобного общения, оставаясь на связи в любой ситуации. Черный цвет придаёт устройству элегантный и универсальный вид, который будет актуален в любой обстановке.
Наушники обеспечивают до 10 часов беспрерывной работы на одном заряде, что делает их отличным выбором для активного использования на протяжении всего дня, будь то поездки, тренировки или рабочие процессы. Наслаждайтесь великолепным звучанием и надёжностью, которые предлагает бренд Sennheiser.
Наушники Sennheiser IE 100 PRO Wireless BLACK 509171 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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