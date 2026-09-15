Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 920 руб.
В наличии
Код товара: 644469
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
15 920 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
100
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х9
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic
Наушники Creative Zen Hybrid Pro CLASSIC - это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря уникальным характеристикам, эти наушники станут вашим надежным спутником в любой ситуации.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Цвет
черный
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Время работы на одном заряде
100
Способ зарядки чехла
беспроводной
Страна производитель
Китай
Наушники Creative Zen Hybrid Pro CLASSIC - это идеальный выбор для тех, кто ценит качественный звук и комфорт. Благодаря уникальным характеристикам, эти наушники станут вашим надежным спутником в любой ситуации.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Creative ZEN Hybrid Pro Classic - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 15920 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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