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Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black

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Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 1
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 2
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 3
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 4
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 5
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 6
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 7
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 8
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 9
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 10
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 11
Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 1
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 2
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 3
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 4
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 5
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 6
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 7
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 8
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 9
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 10
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 11
  • Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679465
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Характеристики

Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black

Sennheiser Momentum 4 Wireless — новая модель беспроводных наушников компании. Каждая новая модель серии уверенно продолжает открывать новые горизонты качественного звука. Новая модель продолжает эту традицию. Фирменный звук, более современная система адаптивного шумоподавления, усовершенствованная эргономика и феноменальная автономность до 60 часов без подзарядки — вот далеко не полный перечень возможностей наушников.

Отзывы о товаре Наушники Sennheiser Momentum 4 Wireless (509266) Black




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Характеристики
Бренд
Sennheiser
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Описание
Sennheiser Momentum 4 Wireless — новая модель беспроводных наушников компании. Каждая новая модель серии уверенно продолжает открывать новые горизонты качественного звука. Новая модель продолжает эту традицию. Фирменный звук, более современная система адаптивного шумоподавления, усовершенствованная эргономика и феноменальная автономность до 60 часов без подзарядки — вот далеко не полный перечень возможностей наушников.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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