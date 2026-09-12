Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 680319
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чехол, аудиокабель, переходник на 6.3 мм, дополнительный аудиокабель
Цвет
черный, серый
Сопротивление
48?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 700 PRO X
Наушники Beyerdynamic представляют собой высококачественные мониторные наушники, выполненные в стильной черно-серой цветовой гамме. Эти наушники идеально подходят для профессионального использования, обеспечивая точность и чистоту звука, что делает их отличным выбором для звукорежиссеров и музыкантов.
Бренд Beyerdynamic славится своим вниманием к деталям и инновационным технологиям, что гарантирует надежность и долговечность продукта. Данная модель обладает проводным подключением, что обеспечивает стабильную передачу сигнала без компромиссов в качестве звука. Уровень сопротивления составляет 48?, что позволяет использовать наушники с различными устройствами, включая профессиональное аудиооборудование.
Одним из преимуществ этой модели является отсоединяемый кабель длиной 3 метра, который обеспечивает удобство и гибкость в использовании, а также облегчает замену кабеля при необходимости. Эти наушники идеально сбалансированы по всем параметрам, предлагая непревзойденный комфорт и качество звука для самых требовательных пользователей.
чехол, аудиокабель, переходник на 6.3 мм, дополнительный аудиокабель
Цвет
черный, серый
Сопротивление
48?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Beyerdynamic представляют собой высококачественные мониторные наушники, выполненные в стильной черно-серой цветовой гамме. Эти наушники идеально подходят для профессионального использования, обеспечивая точность и чистоту звука, что делает их отличным выбором для звукорежиссеров и музыкантов.
Бренд Beyerdynamic славится своим вниманием к деталям и инновационным технологиям, что гарантирует надежность и долговечность продукта. Данная модель обладает проводным подключением, что обеспечивает стабильную передачу сигнала без компромиссов в качестве звука. Уровень сопротивления составляет 48?, что позволяет использовать наушники с различными устройствами, включая профессиональное аудиооборудование.
Одним из преимуществ этой модели является отсоединяемый кабель длиной 3 метра, который обеспечивает удобство и гибкость в использовании, а также облегчает замену кабеля при необходимости. Эти наушники идеально сбалансированы по всем параметрам, предлагая непревзойденный комфорт и качество звука для самых требовательных пользователей.
Наушники Beyerdynamic DT 700 PRO X - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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