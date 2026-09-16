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Наушники Marshall Monitor III ANC Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Monitor III ANC Black

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Наушники Marshall Monitor III ANC Black - фото 1
Наушники Marshall Monitor III ANC Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Marshall Monitor III ANC Black - фото 1
  • Наушники Marshall Monitor III ANC Black - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 590 руб. 
Начислим 410 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 732154
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Marshall Monitor III ANC Black
25 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
72
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х8
Вес, г.
250

Описание товара Наушники Marshall Monitor III ANC Black

Эта модель — отличный выбор для путешественников, тех, кто много времени проводит в шумных местах (офис, транспорт), или для тех, кому важна долгая автономность без постоянной подзарядки.



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Отзывы о товаре Наушники Marshall Monitor III ANC Black




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
72
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Эта модель — отличный выбор для путешественников, тех, кто много времени проводит в шумных местах (офис, транспорт), или для тех, кому важна долгая автономность без постоянной подзарядки.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Marshall Monitor III ANC Black - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 25590 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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