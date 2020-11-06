Наушники AKG K 271 MKII
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 140250
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
780
Описание товара Наушники AKG K 271 MKII
Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 91 дБ/В. Провода из бескислородной меди. Вес 240 г. Комплектация: 1 наушники K271 MKII / 1 кабель EK300 / 1 спиральный кабель EK500 / 2 бархатные амбушюры / 2 амбушюры из искусственной кожи
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Проводные наушники. Максимальная мощность 200 мВт. Чувствительность 91 дБ/В. Провода из бескислородной меди. Вес 240 г. Комплектация: 1 наушники K271 MKII / 1 кабель EK300 / 1 спиральный кабель EK500 / 2 бархатные амбушюры / 2 амбушюры из искусственной кожи
Достоинства:
натуральный звук.
Комментарий:
второй кабель витой 5м и сменные тканевые амбишуры.
Наушники AKG K 271 MKII - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники AKG K 271 MKII
Достоинства:
натуральный звук.
Комментарий:
второй кабель витой 5м и сменные тканевые амбишуры.