Описание товара Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2

Погружение в мир высококачественного звука начинается с правильного выбора оборудования. Беспроводная гарнитура SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 в классическом чёрном цвете представляет собой эволюцию игрового аудио, где каждая деталь подчинена главной цели — бескомпромиссному комфорту и чистому звучанию. Эта полноразмерная модель с закрытым акустическим оформлением создана для тех, кто ценит концентрацию и не терпит компромиссов. В основе акустики лежат динамические излучатели с неодимовыми магнитами диаметром 40 миллиметров. Такая конфигурация обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Герц. Благодаря импедансу в 36 Ом и чувствительности 105 децибел, гарнитура выдаёт насыщенный, детализированный звук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете различить едва уловимые шаги противника и насладиться глубокими басами, оставаясь в полной изоляции от внешнего шума. Конструкция наушников с оголовьем и подвижным креплением микрофона продумана до мелочей. Удобная посадка позволяет забыть о гарнитуре на долгие часы, а отсоединяемый кабель с односторонним подключением и прямым разъёмом даёт дополнительную гибкость использования. Однако главная сила этой модели — универсальность беспроводной связи. Гарнитура поддерживает сразу два интерфейса: радиоканал и Bluetooth. Это означает, что вы можете одновременно подключиться к игровой консоли и смартфону, не пропуская важные звонки. Радиус действия составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения без потери сигнала. Гарнитура полностью совместима с платформами Nintendo Switch и PlayStation 5, а управление со смартфона через специальное приложение открывает доступ к тонкой настройке эквалайзера. Регулятор громкости вынесен на корпус, что позволяет оперативно менять уровень звука не отвлекаясь от игрового процесса. Особого внимания заслуживает микрофон с системой шумоподавления. Его частотный диапазон от 100 до 7000 Герц гарантирует чистую передачу голоса, а функция выключения микрофона одним движением избавляет от лишних хлопот. Автономность — ещё одно преимущество этой модели. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 часов непрерывной работы. Зарядка осуществляется через современный разъём USB-C, что делает процесс быстрым и удобным. SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 — это не просто гарнитура, а полноценный инструмент для победы, объединяющий передовые технологии, эргономику и надёжность. Выбирайте качество, которое слышно в каждой детали.