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Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2

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Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 1
Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 2
Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 1
  • Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 2
  • Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741513
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Характеристики

Бренд
Steelseries
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
36?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
50
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х11
Вес, г.
450

Описание товара Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2

Погружение в мир высококачественного звука начинается с правильного выбора оборудования. Беспроводная гарнитура SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 в классическом чёрном цвете представляет собой эволюцию игрового аудио, где каждая деталь подчинена главной цели — бескомпромиссному комфорту и чистому звучанию. Эта полноразмерная модель с закрытым акустическим оформлением создана для тех, кто ценит концентрацию и не терпит компромиссов. В основе акустики лежат динамические излучатели с неодимовыми магнитами диаметром 40 миллиметров. Такая конфигурация обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Герц. Благодаря импедансу в 36 Ом и чувствительности 105 децибел, гарнитура выдаёт насыщенный, детализированный звук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете различить едва уловимые шаги противника и насладиться глубокими басами, оставаясь в полной изоляции от внешнего шума. Конструкция наушников с оголовьем и подвижным креплением микрофона продумана до мелочей. Удобная посадка позволяет забыть о гарнитуре на долгие часы, а отсоединяемый кабель с односторонним подключением и прямым разъёмом даёт дополнительную гибкость использования. Однако главная сила этой модели — универсальность беспроводной связи. Гарнитура поддерживает сразу два интерфейса: радиоканал и Bluetooth. Это означает, что вы можете одновременно подключиться к игровой консоли и смартфону, не пропуская важные звонки. Радиус действия составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения без потери сигнала. Гарнитура полностью совместима с платформами Nintendo Switch и PlayStation 5, а управление со смартфона через специальное приложение открывает доступ к тонкой настройке эквалайзера. Регулятор громкости вынесен на корпус, что позволяет оперативно менять уровень звука не отвлекаясь от игрового процесса. Особого внимания заслуживает микрофон с системой шумоподавления. Его частотный диапазон от 100 до 7000 Герц гарантирует чистую передачу голоса, а функция выключения микрофона одним движением избавляет от лишних хлопот. Автономность — ещё одно преимущество этой модели. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 часов непрерывной работы. Зарядка осуществляется через современный разъём USB-C, что делает процесс быстрым и удобным. SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 — это не просто гарнитура, а полноценный инструмент для победы, объединяющий передовые технологии, эргономику и надёжность. Выбирайте качество, которое слышно в каждой детали.



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Отзывы о товаре Наушники SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gen 2




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Характеристики
Бренд
Steelseries
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth, радиоканал
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
36?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
50
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Погружение в мир высококачественного звука начинается с правильного выбора оборудования. Беспроводная гарнитура SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 в классическом чёрном цвете представляет собой эволюцию игрового аудио, где каждая деталь подчинена главной цели — бескомпромиссному комфорту и чистому звучанию. Эта полноразмерная модель с закрытым акустическим оформлением создана для тех, кто ценит концентрацию и не терпит компромиссов. В основе акустики лежат динамические излучатели с неодимовыми магнитами диаметром 40 миллиметров. Такая конфигурация обеспечивает широкий диапазон воспроизводимых частот от 20 до 20000 Герц. Благодаря импедансу в 36 Ом и чувствительности 105 децибел, гарнитура выдаёт насыщенный, детализированный звук без искажений даже на высокой громкости. Вы сможете различить едва уловимые шаги противника и насладиться глубокими басами, оставаясь в полной изоляции от внешнего шума. Конструкция наушников с оголовьем и подвижным креплением микрофона продумана до мелочей. Удобная посадка позволяет забыть о гарнитуре на долгие часы, а отсоединяемый кабель с односторонним подключением и прямым разъёмом даёт дополнительную гибкость использования. Однако главная сила этой модели — универсальность беспроводной связи. Гарнитура поддерживает сразу два интерфейса: радиоканал и Bluetooth. Это означает, что вы можете одновременно подключиться к игровой консоли и смартфону, не пропуская важные звонки. Радиус действия составляет 10 метров, что обеспечивает свободу передвижения без потери сигнала. Гарнитура полностью совместима с платформами Nintendo Switch и PlayStation 5, а управление со смартфона через специальное приложение открывает доступ к тонкой настройке эквалайзера. Регулятор громкости вынесен на корпус, что позволяет оперативно менять уровень звука не отвлекаясь от игрового процесса. Особого внимания заслуживает микрофон с системой шумоподавления. Его частотный диапазон от 100 до 7000 Герц гарантирует чистую передачу голоса, а функция выключения микрофона одним движением избавляет от лишних хлопот. Автономность — ещё одно преимущество этой модели. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 50 часов непрерывной работы. Зарядка осуществляется через современный разъём USB-C, что делает процесс быстрым и удобным. SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen 2 — это не просто гарнитура, а полноценный инструмент для победы, объединяющий передовые технологии, эргономику и надёжность. Выбирайте качество, которое слышно в каждой детали.


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