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Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37617
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Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm
Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm оснащены 50-мм динамиками с частотным диапазоном 5-35000 Гц и сопротивлением 250 Ом. Они обеспечивают детализированное, выразительное и насыщенное звучание аудио. Чашки наполнены синтетическим материалом, который выступает в качестве шумоизоляции. Регулируемое оголовье с валиком из кожзаменителя не вызывает ощущения сдавливания. Отделка амбушюр из велюра обеспечивает приятные тактильные ощущения и плотное прилегание.
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm предусматривают подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Для удобства предлагается кабель длиной 3 м с прямым штекером и переходник. Позолоченный коннектор гарантирует отсутствие искажений звука.
Проводные наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm оснащены 50-мм динамиками с частотным диапазоном 5-35000 Гц и сопротивлением 250 Ом. Они обеспечивают детализированное, выразительное и насыщенное звучание аудио. Чашки наполнены синтетическим материалом, который выступает в качестве шумоизоляции. Регулируемое оголовье с валиком из кожзаменителя не вызывает ощущения сдавливания. Отделка амбушюр из велюра обеспечивает приятные тактильные ощущения и плотное прилегание.
Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO 250 Ohm предусматривают подключение к устройствам с помощью разъемов jack 3.5 мм и jack 6.3 мм. Для удобства предлагается кабель длиной 3 м с прямым штекером и переходник. Позолоченный коннектор гарантирует отсутствие искажений звука.
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