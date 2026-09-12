Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 250 OHMS
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702082
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм, документация
Цвет
черный
Сопротивление
250?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 990 PRO BLACK LIMITED EDITION 250 OHMS
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для проводного подключения. Конструкция полностью охватывает уши, а сопротивление 250 Ом делает наушники ориентированными на использование с совместимым аудиооборудованием. Кабель длиной 3 метра обеспечивает свободу размещения во время работы или прослушивания. Он отсоединяется, а два разъёма — jack 6,3 мм и jack 3,5 мм — позволяют подключать наушники к устройствам с соответствующими входами. Складной конструкции нет, поэтому модель рассчитана на стационарное использование. Активное шумоподавление не предусмотрено.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Комплектация
Наушники, чехол, переходник на 6.3 мм, документация
Цвет
черный
Сопротивление
250?
Микрофон
нет
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
нет
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Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Наушники Beyerdynamic в чёрном цвете — мониторная охватывающая модель для проводного подключения. Конструкция полностью охватывает уши, а сопротивление 250 Ом делает наушники ориентированными на использование с совместимым аудиооборудованием. Кабель длиной 3 метра обеспечивает свободу размещения во время работы или прослушивания. Он отсоединяется, а два разъёма — jack 6,3 мм и jack 3,5 мм — позволяют подключать наушники к устройствам с соответствующими входами. Складной конструкции нет, поэтому модель рассчитана на стационарное использование. Активное шумоподавление не предусмотрено.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Мониторные, Черные, Без микрофона
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