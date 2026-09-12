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Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866)

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Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 1
Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 2
Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 3
Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 1
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 2
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 3
  • Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701578
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
21х21х10
Вес, г.
600

Описание товара Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866)

Беспроводная модель В G733 создана для комфортной игры. Объемный звук, голосовые фильтры и улучшенная подсветка: эта гарнитура не только обеспечивает кристально чистое звучание и непревзойденное качество игры, но и служит весьма стильным аксессуаром.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866)




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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
Беспроводная модель В G733 создана для комфортной игры. Объемный звук, голосовые фильтры и улучшенная подсветка: эта гарнитура не только обеспечивает кристально чистое звучание и непревзойденное качество игры, но и служит весьма стильным аксессуаром.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech G733 Lightspeed Black (981-000866) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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