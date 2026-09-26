Описание товара Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1

Razer Barracuda — это беспроводные наушники, которые подходят для разных платформ, в том числе и для мобильных устройств. В них установлены хорошие динамики и микрофон с эффектом активного подавления шума. Плюс к тому, девайс использует современные технологии для беспроводного подключения. А еще гарнитура хорошо проработана с точки зрения эргономики, для удобной посадки, за счет чего можно носить её сколько угодно. Ну почти. Инженеры Razer предлагают три разных способа подключения Barracuda к источнику звука. Первый — это радиочастотное беспроводное соединение с технологией HyperSpeed, которое работает без задержек в диапазоне 2,4 ГГц. Второе вариант — стандартное Bluetooth-подключение, оно подойдет например для смартфонов. И третий — это конечно же проводное соединение через кабель 3,5 мм. В устройстве есть удобный переключатель SmartSwitch, с помощью которого можно быстро перейти от радиочастотного подключения к Bluetooth и обратно. Например, пока вы играете на своем ПК вам кто-то позвонил. И если наушники в этот момент подключены через передатчик 2,4 ГГц к компьютеру, а с помощью Bluetooth к вашему смартфону, то вы сможете быстро принять звонок, переключив гарнитуру на Bluetooth-канал с помощью SmartSwitch. И, вдобавок, в приложении Razer Audio можно выбрать режим “Не беспокоить”, чтобы блокировать входящие звонки пока у вас идет напряженный раунд. В беспроводных наушниках используется два встроенных микрофона с активным шумоподавлением, которые надежно блокируют посторонние звуки в помещении и на улице. Они воспроизводят голос достаточно громко и четко, а также хорошо подойдут для коммуникаций с тиммейтами в игре и для звонков по мобильному телефону.