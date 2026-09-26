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Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1

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Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 622009
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Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Размеры в упаковке, см
23х21х11
Вес, г.
750

Описание товара Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1

Razer Barracuda — это беспроводные наушники, которые подходят для разных платформ, в том числе и для мобильных устройств. В них установлены хорошие динамики и микрофон с эффектом активного подавления шума. Плюс к тому, девайс использует современные технологии для беспроводного подключения. А еще гарнитура хорошо проработана с точки зрения эргономики, для удобной посадки, за счет чего можно носить её сколько угодно. Ну почти. Инженеры Razer предлагают три разных способа подключения Barracuda к источнику звука. Первый — это радиочастотное беспроводное соединение с технологией HyperSpeed, которое работает без задержек в диапазоне 2,4 ГГц. Второе вариант — стандартное Bluetooth-подключение, оно подойдет например для смартфонов. И третий — это конечно же проводное соединение через кабель 3,5 мм. В устройстве есть удобный переключатель SmartSwitch, с помощью которого можно быстро перейти от радиочастотного подключения к Bluetooth и обратно. Например, пока вы играете на своем ПК вам кто-то позвонил. И если наушники в этот момент подключены через передатчик 2,4 ГГц к компьютеру, а с помощью Bluetooth к вашему смартфону, то вы сможете быстро принять звонок, переключив гарнитуру на Bluetooth-канал с помощью SmartSwitch. И, вдобавок, в приложении Razer Audio можно выбрать режим “Не беспокоить”, чтобы блокировать входящие звонки пока у вас идет напряженный раунд. В беспроводных наушниках используется два встроенных микрофона с активным шумоподавлением, которые надежно блокируют посторонние звуки в помещении и на улице. Они воспроизводят голос достаточно громко и четко, а также хорошо подойдут для коммуникаций с тиммейтами в игре и для звонков по мобильному телефону.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda Mercury White RZ04-03790200-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Описание
Razer Barracuda — это беспроводные наушники, которые подходят для разных платформ, в том числе и для мобильных устройств. В них установлены хорошие динамики и микрофон с эффектом активного подавления шума. Плюс к тому, девайс использует современные технологии для беспроводного подключения. А еще гарнитура хорошо проработана с точки зрения эргономики, для удобной посадки, за счет чего можно носить её сколько угодно. Ну почти. Инженеры Razer предлагают три разных способа подключения Barracuda к источнику звука. Первый — это радиочастотное беспроводное соединение с технологией HyperSpeed, которое работает без задержек в диапазоне 2,4 ГГц. Второе вариант — стандартное Bluetooth-подключение, оно подойдет например для смартфонов. И третий — это конечно же проводное соединение через кабель 3,5 мм. В устройстве есть удобный переключатель SmartSwitch, с помощью которого можно быстро перейти от радиочастотного подключения к Bluetooth и обратно. Например, пока вы играете на своем ПК вам кто-то позвонил. И если наушники в этот момент подключены через передатчик 2,4 ГГц к компьютеру, а с помощью Bluetooth к вашему смартфону, то вы сможете быстро принять звонок, переключив гарнитуру на Bluetooth-канал с помощью SmartSwitch. И, вдобавок, в приложении Razer Audio можно выбрать режим “Не беспокоить”, чтобы блокировать входящие звонки пока у вас идет напряженный раунд. В беспроводных наушниках используется два встроенных микрофона с активным шумоподавлением, которые надежно блокируют посторонние звуки в помещении и на улице. Они воспроизводят голос достаточно громко и четко, а также хорошо подойдут для коммуникаций с тиммейтами в игре и для звонков по мобильному телефону.
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Доставка
Отзывы


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