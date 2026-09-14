Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733890
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
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Способ зарядки чехла
проводной
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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