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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black

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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733890
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Способ зарядки чехла
проводной
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black

TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
30
Развернуть
Способ зарядки чехла
проводной
Описание
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZKACIS) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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