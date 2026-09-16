Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)
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Характеристики
Описание товара Наушники Logitech G733 Lightspeed Lilac (981-000892)
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приковывает к себе взгляды футуристичным дизайном с выразительным фиолетово-сиреневым цветом корпуса и разноцветной подсветкой. Удобство при использовании обеспечивает беспроводное подключение посредством радиоканала, мягкие охватывающие амбушюры и регулируемое оголовье. Основным преимуществом этой модели стала поддержка объемного звука 7.1 Virtual для возможности не только услышать каждый шорох в игре, но и точно определить направление, с которого он доносится. Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED приглянется и тем игрокам, которые отдают предпочтение многопользовательским играм, за счет присутствия на чашке микрофона. С его помощью можно вести переговоры с тиммейтами, при этом собеседники будут отлично слышать вас. Пластиковый корпус обеспечил гарнитуру малым весом 278 г для комфортной посадки с возможностью многочасового использования. За счет тканевых амбушюр уши не будут потеть, что особенно актуально в жаркую летнюю пору.
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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