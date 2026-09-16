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Наушники Marshall Motif II ANC Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Motif II ANC Black

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Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 1
Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 2
Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 1
  • Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 2
  • Наушники Marshall Motif II ANC Black - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732155
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Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
43
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х4
Вес, г.
220

Описание товара Наушники Marshall Motif II ANC Black

Наушники Marshall в чёрном цвете — стильные внутриканальные TWS-наушники для тех, кто ценит свободу беспроводного прослушивания. Bluetooth-подключение избавляет от лишних проводов, а активное шумоподавление помогает сосредоточиться на музыке и звонках. До 9 часов работы на одном заряде и до 43 часов вместе с зарядным кейсом — достаточно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров, а сопротивление 16 ? делает их удобными для повседневного использования. Зарядный кейс подключается проводным способом через USB Type-C. В комплектной конструкции предусмотрен кабель длиной 1 м. чёрный цвет и узнаваемый бренд Marshall подчёркивают выразительный характер модели.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Motif II ANC Black




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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
черный
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1
Разъём наушников
USB Type-C
Развернуть
Система активного шумоподавления
да
Время работы на одном заряде
9
Время работы (с зарядным кейсом)
43
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Marshall в чёрном цвете — стильные внутриканальные TWS-наушники для тех, кто ценит свободу беспроводного прослушивания. Bluetooth-подключение избавляет от лишних проводов, а активное шумоподавление помогает сосредоточиться на музыке и звонках. До 9 часов работы на одном заряде и до 43 часов вместе с зарядным кейсом — достаточно для длительных поездок, прогулок и насыщенного дня. Встроенный микрофон позволяет использовать наушники для разговоров, а сопротивление 16 ? делает их удобными для повседневного использования. Зарядный кейс подключается проводным способом через USB Type-C. В комплектной конструкции предусмотрен кабель длиной 1 м. чёрный цвет и узнаваемый бренд Marshall подчёркивают выразительный характер модели.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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