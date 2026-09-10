Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 37619
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
25х25х15
Вес, кг.
1.05
Описание товара Наушники Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm
Проводные наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm закрытого типа выполнены в черном корпусе с охватывающими амбушюрами. Дужка из пружинной стали делает их прочными. Фиксация на оголовье позволяет наушникам надежно удерживаться на голове. Благодаря велюровым амбушюрам устройство не будет доставлять дискомфорт пользователю при длительном ношении. Кроме того, велюр изолирует от посторонних шумов, помогая сосредоточиться на звуке. Модель подключается к устройствам при помощи кабеля длиной 3 м.
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Проводные наушники Beyerdynamic DT 770 PRO 250 Ohm закрытого типа выполнены в черном корпусе с охватывающими амбушюрами. Дужка из пружинной стали делает их прочными. Фиксация на оголовье позволяет наушникам надежно удерживаться на голове. Благодаря велюровым амбушюрам устройство не будет доставлять дискомфорт пользователю при длительном ношении. Кроме того, велюр изолирует от посторонних шумов, помогая сосредоточиться на звуке. Модель подключается к устройствам при помощи кабеля длиной 3 м.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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