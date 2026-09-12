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Наушники AKG K240MKII 2058X00190 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники AKG K240MKII 2058X00190

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Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 1
Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 2
Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 3
Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 4
Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
  • Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 1
  • Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 2
  • Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 3
  • Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 4
  • Наушники AKG K240MKII 2058X00190 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702071
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Характеристики

Бренд
AKG
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель miniXLR - jack 3.5 мм х2 шт., комплект наклеек, переходник jack 3.5 мм - jack 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
55?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х11
Вес, г.
760

Описание товара Наушники AKG K240MKII 2058X00190

Профессиональные студийные Hi-Fi стереонаушники K 240 MK II — это обновленная версия легендарной модели AKG K240 Studio с патентованной мембраной Varimotion™. Полуоткрытые полноразмерные чашки K 240 MK II целиком скрывающие Ваше ухо вместе с мягкими амбушюрами (кожзаменитель или велюр), выдают плотный бас, точную середину и кристально чистые высокие частоты — всё то, что сделало K240 Studio выбором звукорежиссеров и музыкантов по всему миру. Благодаря пониженному импедансу и улучшенной чувствительности, невероятный звук модели K 240 MK II можно получить и с маломощными источниками звука — портативным плеером или телефоном. Съемный кабель из бескислородной меди с позолоченными разъемами обеспечивает оптимальное качество звука и простоту обслуживания, к тому же, в комплекте таких кабеля два — прямой и витой, так что Вы сможете выбрать подходящий для ситуации вариант.

Отзывы о товаре Наушники AKG K240MKII 2058X00190




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AKG
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Комплектация
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель miniXLR - jack 3.5 мм х2 шт., комплект наклеек, переходник jack 3.5 мм - jack 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
55?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные студийные Hi-Fi стереонаушники K 240 MK II — это обновленная версия легендарной модели AKG K240 Studio с патентованной мембраной Varimotion™. Полуоткрытые полноразмерные чашки K 240 MK II целиком скрывающие Ваше ухо вместе с мягкими амбушюрами (кожзаменитель или велюр), выдают плотный бас, точную середину и кристально чистые высокие частоты — всё то, что сделало K240 Studio выбором звукорежиссеров и музыкантов по всему миру. Благодаря пониженному импедансу и улучшенной чувствительности, невероятный звук модели K 240 MK II можно получить и с маломощными источниками звука — портативным плеером или телефоном. Съемный кабель из бескислородной меди с позолоченными разъемами обеспечивает оптимальное качество звука и простоту обслуживания, к тому же, в комплекте таких кабеля два — прямой и витой, так что Вы сможете выбрать подходящий для ситуации вариант.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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