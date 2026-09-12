Гарантия качества
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Характеристики
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное
Микрофон
нет
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702071
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1 пара сменных амбушюр, документация, кабель miniXLR - jack 3.5 мм х2 шт., комплект наклеек, переходник jack 3.5 мм - jack 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
55?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х11
Вес, г.
760
Описание товара Наушники AKG K240MKII 2058X00190
Профессиональные студийные Hi-Fi стереонаушники K 240 MK II — это обновленная версия легендарной модели AKG K240 Studio с патентованной мембраной Varimotion™.
Полуоткрытые полноразмерные чашки K 240 MK II целиком скрывающие Ваше ухо вместе с мягкими амбушюрами (кожзаменитель или велюр), выдают плотный бас, точную середину и кристально чистые высокие частоты — всё то, что сделало K240 Studio выбором звукорежиссеров и музыкантов по всему миру. Благодаря пониженному импедансу и улучшенной чувствительности, невероятный звук модели K 240 MK II можно получить и с маломощными источниками звука — портативным плеером или телефоном. Съемный кабель из бескислородной меди с позолоченными разъемами обеспечивает оптимальное качество звука и простоту обслуживания, к тому же, в комплекте таких кабеля два — прямой и витой, так что Вы сможете выбрать подходящий для ситуации вариант.
1 пара сменных амбушюр, документация, кабель miniXLR - jack 3.5 мм х2 шт., комплект наклеек, переходник jack 3.5 мм - jack 6.3 мм
Цвет
черный
Сопротивление
55?
Микрофон
нет
Длина кабеля, м
3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Складная конструкция
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональные студийные Hi-Fi стереонаушники K 240 MK II — это обновленная версия легендарной модели AKG K240 Studio с патентованной мембраной Varimotion™.
Полуоткрытые полноразмерные чашки K 240 MK II целиком скрывающие Ваше ухо вместе с мягкими амбушюрами (кожзаменитель или велюр), выдают плотный бас, точную середину и кристально чистые высокие частоты — всё то, что сделало K240 Studio выбором звукорежиссеров и музыкантов по всему миру. Благодаря пониженному импедансу и улучшенной чувствительности, невероятный звук модели K 240 MK II можно получить и с маломощными источниками звука — портативным плеером или телефоном. Съемный кабель из бескислородной меди с позолоченными разъемами обеспечивает оптимальное качество звука и простоту обслуживания, к тому же, в комплекте таких кабеля два — прямой и витой, так что Вы сможете выбрать подходящий для ситуации вариант.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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