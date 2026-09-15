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Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
HyperX Cloud III Wireless
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA
Включите беспроводную гарнитуру Cloud III, и вам не придется снова заряжать ее в течение нескольких недель. Наслаждайтесь временем автономной работы до 120 часов для игр, просмотра аниме или общения в чате без подзарядки. Комфорт превыше всего. Комфорт заложен в структуру Cloud III. HyperX с эффектом памяти в оголовье и амбушюры из мягкого кожзаменителя премиум-класса обеспечивают мягкую и удобную носку наушников. Звук настроен для вашего развлечения. Угловые 53-мм драйверы были настроены инженерами HyperX audio для обеспечения оптимального качества прослушивания, подчеркивающего динамичные звуки игр. Усовершенствованный, кристально чистый съемный микрофон. Записывает высококачественный звук для четкого голосового чата и звонков. Микрофон с функцией шумоподавления оснащен встроенным сетчатым фильтром для дальнейшего уменьшения помехоустойчивых звуков. Он также оснащен светодиодным индикатором отключения микрофона. Долговечность для самых сложных сражений. Гарнитура отличается гибкостью и имеет алюминиевую раму, поэтому она устойчива к казусам и обычному износу. Наушники DTS:xSpatial Audio. Пожизненная активация DTS Spatial Audio поможет усилить качество звука и погрузиться в работу на ПК благодаря точной локализации звука и виртуальной 3D-звуковой сцене.
Включите беспроводную гарнитуру Cloud III, и вам не придется снова заряжать ее в течение нескольких недель. Наслаждайтесь временем автономной работы до 120 часов для игр, просмотра аниме или общения в чате без подзарядки. Комфорт превыше всего. Комфорт заложен в структуру Cloud III. HyperX с эффектом памяти в оголовье и амбушюры из мягкого кожзаменителя премиум-класса обеспечивают мягкую и удобную носку наушников. Звук настроен для вашего развлечения. Угловые 53-мм драйверы были настроены инженерами HyperX audio для обеспечения оптимального качества прослушивания, подчеркивающего динамичные звуки игр. Усовершенствованный, кристально чистый съемный микрофон. Записывает высококачественный звук для четкого голосового чата и звонков. Микрофон с функцией шумоподавления оснащен встроенным сетчатым фильтром для дальнейшего уменьшения помехоустойчивых звуков. Он также оснащен светодиодным индикатором отключения микрофона. Долговечность для самых сложных сражений. Гарнитура отличается гибкостью и имеет алюминиевую раму, поэтому она устойчива к казусам и обычному износу. Наушники DTS:xSpatial Audio. Пожизненная активация DTS Spatial Audio поможет усилить качество звука и погрузиться в работу на ПК благодаря точной локализации звука и виртуальной 3D-звуковой сцене.
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - стоимость товара 13210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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