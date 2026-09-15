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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA

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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 1
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 2
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Линейка
HyperX Cloud III Wireless
Подключение
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 1
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 2
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 210 руб. 
Начислим 212 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661327
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA
13 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
HyperX Cloud III Wireless
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х11
Вес, г.
750

Описание товара Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA

Включите беспроводную гарнитуру Cloud III, и вам не придется снова заряжать ее в течение нескольких недель. Наслаждайтесь временем автономной работы до 120 часов для игр, просмотра аниме или общения в чате без подзарядки. Комфорт превыше всего. Комфорт заложен в структуру Cloud III. HyperX с эффектом памяти в оголовье и амбушюры из мягкого кожзаменителя премиум-класса обеспечивают мягкую и удобную носку наушников. Звук настроен для вашего развлечения. Угловые 53-мм драйверы были настроены инженерами HyperX audio для обеспечения оптимального качества прослушивания, подчеркивающего динамичные звуки игр. Усовершенствованный, кристально чистый съемный микрофон. Записывает высококачественный звук для четкого голосового чата и звонков. Микрофон с функцией шумоподавления оснащен встроенным сетчатым фильтром для дальнейшего уменьшения помехоустойчивых звуков. Он также оснащен светодиодным индикатором отключения микрофона. Долговечность для самых сложных сражений. Гарнитура отличается гибкостью и имеет алюминиевую раму, поэтому она устойчива к казусам и обычному износу. Наушники DTS:xSpatial Audio. Пожизненная активация DTS Spatial Audio поможет усилить качество звука и погрузиться в работу на ПК благодаря точной локализации звука и виртуальной 3D-звуковой сцене.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Конструкция
накладные
Тип устройства
беспроводные наушники
Линейка
HyperX Cloud III Wireless
Подключение
проводное
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Цвет
черный, красный
Микрофон
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
USB
Страна производитель
Китай
Описание
Включите беспроводную гарнитуру Cloud III, и вам не придется снова заряжать ее в течение нескольких недель. Наслаждайтесь временем автономной работы до 120 часов для игр, просмотра аниме или общения в чате без подзарядки. Комфорт превыше всего. Комфорт заложен в структуру Cloud III. HyperX с эффектом памяти в оголовье и амбушюры из мягкого кожзаменителя премиум-класса обеспечивают мягкую и удобную носку наушников. Звук настроен для вашего развлечения. Угловые 53-мм драйверы были настроены инженерами HyperX audio для обеспечения оптимального качества прослушивания, подчеркивающего динамичные звуки игр. Усовершенствованный, кристально чистый съемный микрофон. Записывает высококачественный звук для четкого голосового чата и звонков. Микрофон с функцией шумоподавления оснащен встроенным сетчатым фильтром для дальнейшего уменьшения помехоустойчивых звуков. Он также оснащен светодиодным индикатором отключения микрофона. Долговечность для самых сложных сражений. Гарнитура отличается гибкостью и имеет алюминиевую раму, поэтому она устойчива к казусам и обычному износу. Наушники DTS:xSpatial Audio. Пожизненная активация DTS Spatial Audio поможет усилить качество звука и погрузиться в работу на ПК благодаря точной локализации звука и виртуальной 3D-звуковой сцене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники HyperX Cloud III Wireless New Red-Black 77Z46AA - стоимость товара 13210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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