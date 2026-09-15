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Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000

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Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 1
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 2
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 3
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 4
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 5
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 6
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 7
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 8
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 9
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 10
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 1
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 2
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 3
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 4
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 5
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 6
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 7
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 8
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 9
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 10
  • Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651476
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000
12 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000

В Creative Aurvana Ace 2 реализована замечательная двухдрайверная система, сочетающая в себе преимущества технологии xMEMS и специально настроенных 10-мм динамических драйверов. Этот дуэт способен с удивительной точностью воспроизводить широкий спектр естественных звуков — от четких высоких частот до насыщенных басов и динамичных высоких частот. Для интеграции технологии aptX Lossless Snapdragon Sound сочетание с Qualcomm аудиокодек обеспечивает высокую точность воспроизведения звука с частотой 16 бит/44,1 кГц, точно воссоздавая качество оригинальной записи компакт-диска прямо в ушах. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) Qualcomm плавно адаптирует уровень шумоподавления в режиме реального времени, обеспечивая спокойное прослушивание и высокую четкость звучания, где бы вы ни находились. Активируйте режим Ambient, чтобы не терять связь с окружающим миром. Благодаря шести встроенным микрофонам — по три на каждой стороне — и технологии шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice capture) эти встроенные микрофоны фокусируются исключительно на улавливании вашего голоса, обеспечивая кристальную чистоту голосовых вызовов и превосходное качество связи.

Отзывы о товаре Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000




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Характеристики
Бренд
Creative
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники; кейс для заряда; кабель USB; документация.
Цвет
черный
Время работы на одном заряде
6
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
В Creative Aurvana Ace 2 реализована замечательная двухдрайверная система, сочетающая в себе преимущества технологии xMEMS и специально настроенных 10-мм динамических драйверов. Этот дуэт способен с удивительной точностью воспроизводить широкий спектр естественных звуков — от четких высоких частот до насыщенных басов и динамичных высоких частот. Для интеграции технологии aptX Lossless Snapdragon Sound сочетание с Qualcomm аудиокодек обеспечивает высокую точность воспроизведения звука с частотой 16 бит/44,1 кГц, точно воссоздавая качество оригинальной записи компакт-диска прямо в ушах. Адаптивное активное шумоподавление (ANC) Qualcomm плавно адаптирует уровень шумоподавления в режиме реального времени, обеспечивая спокойное прослушивание и высокую четкость звучания, где бы вы ни находились. Активируйте режим Ambient, чтобы не терять связь с окружающим миром. Благодаря шести встроенным микрофонам — по три на каждой стороне — и технологии шумоподавления Qualcomm cVc (Clear Voice capture) эти встроенные микрофоны фокусируются исключительно на улавливании вашего голоса, обеспечивая кристальную чистоту голосовых вызовов и превосходное качество связи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Creative Aurvana Ace 2 (TWS) 51EF1160AA000 - купить по цене 12280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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