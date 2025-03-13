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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702047
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Описание товара Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White
Белые наушники TWS Apple Airpods 4 в виде вкладышей не требуют дополнительных креплений для фиксации в ушах. Закрытая акустика не дает звукам проникать наружу, позволяет наслаждаться чистым и громким звучанием музыки любого жанра. Фиксированный микрофон хорошо воспринимает речь для удобства общения по телефону.
Apple Airpods 4 оснащены сенсорными кнопками для управления входящими вызовами и музыкой, активации голосового помощника. Благодаря акселерометру и оптическому сенсору наушники выдают пространственный звук с динамическим отслеживанием положения головы. Для большего удобства при длительном ношении гарнитуры установлена система вентиляции для выравнивания давления.
Белые наушники TWS Apple Airpods 4 в виде вкладышей не требуют дополнительных креплений для фиксации в ушах. Закрытая акустика не дает звукам проникать наружу, позволяет наслаждаться чистым и громким звучанием музыки любого жанра. Фиксированный микрофон хорошо воспринимает речь для удобства общения по телефону.
Apple Airpods 4 оснащены сенсорными кнопками для управления входящими вызовами и музыкой, активации голосового помощника. Благодаря акселерометру и оптическому сенсору наушники выдают пространственный звук с динамическим отслеживанием положения головы. Для большего удобства при длительном ношении гарнитуры установлена система вентиляции для выравнивания давления.
Комментарий:
Отличные наушники, купила мужу на подарок, у самой такие же. Звук классный и цена приятная!)
Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Apple AirPods 4 MXP63ZA/A White
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники, купила мужу на подарок, у самой такие же. Звук классный и цена приятная!)