Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038979) Blue
Корпус наушников выполнен в узнаваемом Star Oval дизайне с аккуратным овальным акцентом и логотипом HUAWEI SOUND. Каждый наушник компактный: 29,1 ? 21,8 ? 23,7 мм при весе около 5,5 г, поэтому они практически не ощущаются в ушах. Эргономика отточена на основе анализа более 10 000 образцов ушных раковин и 1000+ моделей, что обеспечивает надёжную посадку даже при активном движении. В комплекте предусмотрены четыре размера силиконовых амбушюр (L, M, S и XS), что позволяет добиться плотного прилегания и качественной шумоизоляции. Зарядный кейс отличается плавными линиями и скрытой петлёй. В версиях Sand, Grey и White его размеры составляют 65,5 ? 46,7 ? 22,98 мм (вес около 43 г), в цвете Blue — 66,11 ? 46,98 ? 24,06 мм (примерно 46 г). Синий вариант выполнен с применением мягкой веганской кожи и устойчив к царапинам.
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