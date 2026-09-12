Наушники Sony WH-ULT900N White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702087
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 mm - jack 3.5 mm, чехол, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х7
Вес, г.
680
Описание товара Наушники Sony WH-ULT900N White
Наушники Sony сочетают беспроводное подключение по Bluetooth, активное шумоподавление и до 30 часов работы на одном заряде. Накладная конструкция удобно подходит для продолжительного использования, а встроенный микрофон делает модель практичной для игр и общения. Складная конструкция упрощает хранение и транспортировку. Для подключения также предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,2 м с разъёмами jack 3,5 мм и jack 6,3 мм. Элегантный белый цвет дополнит современный образ.
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, документация, кабель USB Type-A - USB Type-C, кабель jack 3.5 mm - jack 3.5 mm, чехол, упаковка
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.2
Развернуть
Разъём наушников
jack 3.5 mm, jack 6.3 mm
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
30
Страна производитель
Китай
Наушники Sony сочетают беспроводное подключение по Bluetooth, активное шумоподавление и до 30 часов работы на одном заряде. Накладная конструкция удобно подходит для продолжительного использования, а встроенный микрофон делает модель практичной для игр и общения. Складная конструкция упрощает хранение и транспортировку. Для подключения также предусмотрен отсоединяемый кабель длиной 1,2 м с разъёмами jack 3,5 мм и jack 6,3 мм. Элегантный белый цвет дополнит современный образ.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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