Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908)
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701580
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
24х23х10
Вес, г.
820
Описание товара Наушники Logitech Pro X Wireless Lightspeed Black (981-000908)
Исследуйте новые горизонты звука с гарнитурой Logitech G Pro X Wireless. Это не просто очередные игровые наушники. Они разработаны опытными инженерами Logitech при участии знаменитых кибератлетов и создавались как идеальное решение для геймеров, которые хотят получить максимум звука, комфорта и возможностей без отвлекающих факторов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
да
Исследуйте новые горизонты звука с гарнитурой Logitech G Pro X Wireless. Это не просто очередные игровые наушники. Они разработаны опытными инженерами Logitech при участии знаменитых кибератлетов и создавались как идеальное решение для геймеров, которые хотят получить максимум звука, комфорта и возможностей без отвлекающих факторов.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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