Top.Mail.Ru
Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 1
Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 2
Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 1
  • Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 2
  • Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 400 руб. 
Начислим 215 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741485
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
13 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand

Представляем гарнитуру Huawei FreeBuds Pro 5 Sand — эталон беспроводного звука, воплощенный в элегантном бежевом цвете. Эти полностью автономные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество воспроизведения, интеллектуальные функции и комфорт в каждой детали. Сердцем звуковой картины являются две динамические излучающие системы в каждом наушнике с мембраной диаметром 11 мм. Благодаря этому и широкому частотному диапазону от 10 до 48000 Гц вы услышите музыку во всей ее полноте: от глубокого, детализированного баса до кристально чистых высоких частот. Закрытое акустическое оформление обеспечивает плотную изоляцию, а поддержка современных кодеков, включая LDAC и L2HC, гарантирует передачу звука высокой четкости по беспроводному соединению Bluetooth 6.0. Ваше погружение будет абсолютным благодаря интеллектуальной системе активного шумоподавления. Она эффективно отсекает внешние раздражители, будь то гул города или шум в офисе. Уникальный звуковой профиль был специально настроен экспертами Московской консерватории имени П. И. Чайковского, что делает эти наушники идеальным выбором для ценителей аутентичного и сбалансированного звучания. Режим пространственного звучания добавляет объем и эффект присутствия, превращая прослушивание в захватывающее событие. Управление гарнитурой невероятно удобно. Вы можете отвечать на звонки, управлять воспроизведением и регулировать громкость простым касанием. Встроенный всенаправленный микрофон с системой шумоподавления обеспечивает вашу идеальную слышимость собеседнику даже в шумной обстановке. Инновационные функции, такие как управление сжатием и распознавание движений головы, делают взаимодействие с устройством по-настоящему умным. Гарнитура создана для активной жизни. Водостойкий корпус защищает наушники от непогоды и пота. До 9 часов непрерывной работы на одном заряде и дополнительно 38 часов благодаря компактному футляру с аккумулятором емкостью 537 мА*ч избавят вас от постоянной подзарядки. Футляр поддерживает удобную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, а для быстрой подзарядки используется современный разъем USB-C. В комплект, помимо самой гарнитуры, входят сменные амбушюры разного размера для идеальной посадки и полная документация.



Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
0
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем гарнитуру Huawei FreeBuds Pro 5 Sand — эталон беспроводного звука, воплощенный в элегантном бежевом цвете. Эти полностью автономные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество воспроизведения, интеллектуальные функции и комфорт в каждой детали. Сердцем звуковой картины являются две динамические излучающие системы в каждом наушнике с мембраной диаметром 11 мм. Благодаря этому и широкому частотному диапазону от 10 до 48000 Гц вы услышите музыку во всей ее полноте: от глубокого, детализированного баса до кристально чистых высоких частот. Закрытое акустическое оформление обеспечивает плотную изоляцию, а поддержка современных кодеков, включая LDAC и L2HC, гарантирует передачу звука высокой четкости по беспроводному соединению Bluetooth 6.0. Ваше погружение будет абсолютным благодаря интеллектуальной системе активного шумоподавления. Она эффективно отсекает внешние раздражители, будь то гул города или шум в офисе. Уникальный звуковой профиль был специально настроен экспертами Московской консерватории имени П. И. Чайковского, что делает эти наушники идеальным выбором для ценителей аутентичного и сбалансированного звучания. Режим пространственного звучания добавляет объем и эффект присутствия, превращая прослушивание в захватывающее событие. Управление гарнитурой невероятно удобно. Вы можете отвечать на звонки, управлять воспроизведением и регулировать громкость простым касанием. Встроенный всенаправленный микрофон с системой шумоподавления обеспечивает вашу идеальную слышимость собеседнику даже в шумной обстановке. Инновационные функции, такие как управление сжатием и распознавание движений головы, делают взаимодействие с устройством по-настоящему умным. Гарнитура создана для активной жизни. Водостойкий корпус защищает наушники от непогоды и пота. До 9 часов непрерывной работы на одном заряде и дополнительно 38 часов благодаря компактному футляру с аккумулятором емкостью 537 мА*ч избавят вас от постоянной подзарядки. Футляр поддерживает удобную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, а для быстрой подзарядки используется современный разъем USB-C. В комплект, помимо самой гарнитуры, входят сменные амбушюры разного размера для идеальной посадки и полная документация.


Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Беспроводные Bluetooth Huawei, Игровые наушники капельки, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, Наушники-вкладыши, USB Type-C, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand - по цене 13400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...