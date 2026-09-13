Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black
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Характеристики
Описание товара Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black
ASUS ROG Pelta – это беспроводная игровая гарнитура, созданная для комфортного и динамичного геймплея. Благодаря эргономичному дизайну, передовым технологиям передачи звука и кроссплатформенной совместимости она подходит как для мобильных устройств, так и для ПК и консолей. Высококачественные аудиокомпоненты и инновационный микрофон обеспечивают четкий звук и чистый голосовой чат, а технология сверхнизкой задержки делает игровой процесс максимально отзывчивым. Удобство и эргономика для длительных игровых сессий Гарнитура оснащена регулируемым оголовьем с эластичной посадкой, что позволяет подстроить ее под любой размер головы. Облегченная конструкция и мягкие амбушюры снижают усталость даже после многочасового использования, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Трехрежимное подключение для кроссплатформенного использования ROG Pelta поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение через USB-C, что делает ее универсальным решением для игр на ПК, консолях и мобильных устройствах. Переключайтесь между устройствами без потери качества звука. Технология ROG SpeedNova для звука без задержек Благодаря фирменному беспроводному режиму 2,4 ГГц с технологией SpeedNova гарнитура обеспечивает сверхнизкую задержку (менее 45 мс), что критически важно для соревновательных игр. Вы получаете идеально синхронизированный звук без разрывов и помех. Мощный звук с 50-мм драйверами ROG с титановым покрытием Гарнитура оснащена крупными динамиками, которые обеспечивают глубокие басы, четкие средние частоты и детализированные высокие. Улучшенная звуковая подпись ROG оптимизирована для игр, позволяя точно определять направление выстрелов и шагов. 5Четкий голосовой чат с 10-мм сверхширокополосным микрофоном Встроенный микрофон с улучшенной чувствительностью передает голос с минимальными искажениями, а технологи шумоподавления отсекает фоновые звуки. Микрофон можно регулировать для оптимального позиционирования.
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