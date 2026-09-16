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Наушники Marshall Minor IV Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Minor IV Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 1
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 2
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 3
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 4
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 5
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 6
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  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 12
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 13
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  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 15
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  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 18
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  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 20
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 21
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 22
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 23
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 24
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 25
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 26
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 27
  • Наушники Marshall Minor IV Black - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 370 руб. 
Начислим 150 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705865
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Marshall Minor IV Black
9 370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Микрофон
да
Размеры в упаковке, см
19х9х4
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Marshall Minor IV Black

Фирменный звук Marshall всегда занимает центральное место в устройствах, и Minor IV не исключение. Эти наушники акустически настроены, чтобы обеспечить искусно сбалансированный звук, привлекающий внимание. Даже если вы устали от прослушивания музыки, их превосходное качество связи и функция гарнитуры поможет с легкостью отвечать на входящие звонки и вести телефонные переговоры. Эти наушники обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения единовременно. В сочетании с портативным зарядным футляром они могут обеспечить вам в общей сложности 30+ часов. Просто вставьте наушники в футляр, если вам нужен дополнительный заряд.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Minor IV Black




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C, упаковка
Микрофон
да
Описание
Фирменный звук Marshall всегда занимает центральное место в устройствах, и Minor IV не исключение. Эти наушники акустически настроены, чтобы обеспечить искусно сбалансированный звук, привлекающий внимание. Даже если вы устали от прослушивания музыки, их превосходное качество связи и функция гарнитуры поможет с легкостью отвечать на входящие звонки и вести телефонные переговоры. Эти наушники обеспечивают до 7 часов беспроводного воспроизведения единовременно. В сочетании с портативным зарядным футляром они могут обеспечить вам в общей сложности 30+ часов. Просто вставьте наушники в футляр, если вам нужен дополнительный заряд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Marshall Minor IV Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9370 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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