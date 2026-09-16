Наушники Logitech Headset G733 LightSpeed (981-000943) White
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб.
В наличии
Код товара: 704331
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
10 180 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
21х21х10
Вес, г.
600
Описание товара Наушники Logitech Headset G733 LightSpeed (981-000943) White
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED подключается по радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц, что устраняет задержки передачи звука и обеспечивает стабильный аудиосигнал от устройства. Модель выделяется корпусом белого цвета, разноцветной подкладкой на оголовье и эффектным освещением RGB. Система 7.1 Virtual и закрытое акустическое исполнение с 40-мм динамиками формируют детализированный звук с пространственным эффектом. Микрофон на подвижной штанге четко передает голос.
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Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED подключается по радиоканальной технологии на частоте 2.4 ГГц, что устраняет задержки передачи звука и обеспечивает стабильный аудиосигнал от устройства. Модель выделяется корпусом белого цвета, разноцветной подкладкой на оголовье и эффектным освещением RGB. Система 7.1 Virtual и закрытое акустическое исполнение с 40-мм динамиками формируют детализированный звук с пространственным эффектом. Микрофон на подвижной штанге четко передает голос.
Наушники Logitech Headset G733 LightSpeed (981-000943) White - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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