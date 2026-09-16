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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White

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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 7
Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 7
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 490 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733889
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White
10 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5
Способ зарядки чехла
проводной
Размеры в упаковке, см
8х8х5
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White

TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
документация, зарядный кейс
Цвет
белый
Микрофон
да
Время работы на одном заряде
5
Способ зарядки чехла
проводной
Описание
TWS гарнитура Samsung Galaxy Buds 4 - это стильные вкладыши с Bluetooth и функцией активного шумоподавления. Обеспечивают надежное беспроводное соединение и насыщенный звук. Время автономной работы до 6 часов на одном заряде, а вместе с зарядным кейсом - до 30 часов использования без подзарядки. Идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука, комфорт и продолжительное использование в пути или на работе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Samsung Galaxy Buds 4 (SM-R540NZWACIS) White - купить по цене 10490 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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