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Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black

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Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 1
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 2
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 3
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 4
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 5
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 6
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 7
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 8
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 9
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 10
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 11
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 12
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 13
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 14
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 15
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 16
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 17
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 18
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 19
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 20
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 21
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 22
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 23
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 24
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 25
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 26
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 27
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 28
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 29
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 30
Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 1
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 2
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 3
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  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 5
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 6
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 7
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 8
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 9
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 10
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 11
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 12
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 13
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 14
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 15
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 16
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 17
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 18
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 19
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 20
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 21
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 22
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 23
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 24
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 25
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 26
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 27
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 28
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 29
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 30
  • Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705081
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Характеристики

Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
11х11х6
Вес, г.
230

Описание товара Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black

Наушники TWS Anker Soundcore Liberty 4 выполнены в черном цвете и рассчитаны на Bluetooth-подключение к смартфону. Наушники-вкладыши полностью беспроводного дизайна получают мягкие силиконовые амбушюры, за счет которых они стабильно удерживаются в ушах пользователя и обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции. Динамики этой модели отличаются диаметром 11 мм и поддерживают воспроизведение звуковых частот 20-40000 Гц. Наушники с подключением по Bluetooth TWS Anker Soundcore Liberty 4 оснащаются встроенным микрофоном с поддержкой шумоподавления для удобства общения в условиях зашумления. При полном заряде аккумуляторов гарнитура может автономно работать в течение 9 ч. При периодической подзарядке от кейса со встроенным АКБ время автономной работы наушников возрастает до 28 ч. Для зарядки аккумулятора кейса используется разъем USB Type-C.

Отзывы о товаре Наушники Soundcore Liberty 4 Pro (A3954G11) Matte Black




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Характеристики
Бренд
Soundcore
Тип товара
Наушники
Описание
Наушники TWS Anker Soundcore Liberty 4 выполнены в черном цвете и рассчитаны на Bluetooth-подключение к смартфону. Наушники-вкладыши полностью беспроводного дизайна получают мягкие силиконовые амбушюры, за счет которых они стабильно удерживаются в ушах пользователя и обеспечивают достаточный уровень звукоизоляции. Динамики этой модели отличаются диаметром 11 мм и поддерживают воспроизведение звуковых частот 20-40000 Гц. Наушники с подключением по Bluetooth TWS Anker Soundcore Liberty 4 оснащаются встроенным микрофоном с поддержкой шумоподавления для удобства общения в условиях зашумления. При полном заряде аккумуляторов гарнитура может автономно работать в течение 9 ч. При периодической подзарядке от кейса со встроенным АКБ время автономной работы наушников возрастает до 28 ч. Для зарядки аккумулятора кейса используется разъем USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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