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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA

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Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 1
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 2
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 3
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 4
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 5
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 6
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 1
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 2
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 3
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 4
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 5
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 6
  • Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 380 руб. 
Начислим 183 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661326
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA
11 380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х12
Вес, г.
750

Описание товара Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA

Линейка геймерских гарнитур HyperX Cloud стала легендарной благодаря фирменному комфорту и вниманию к деталям, которые четко прослеживаются и в Cloud III Wireless. Гарнитура оснащена модернизированными 53-миллиметровыми драйверами, расположенными под анатомическим углом, и технологией DTS Headphone:xчто обеспечивает полное погружение в процесс и точную пространственную передачу 3D звука. Команда инженеров-акустиков HyperX настроила драйверы гарнитуры для оптимального и четкого воспроизведения звука. Беспроводная гарнитура Cloud III Wireless также идеально подходит для длительных игровых сессий благодаря мягким амбушюрам HyperX из пеноматериала с эффектом памяти формы, дополнительной мягкой прокладке в оголовье, и литий-полимерной батареей, которая обеспечивает до 120 часов автономности. Гарнитура оснащена 10-миллиметровым микрофоном с ультрачетким звучанием и функцией шумоподавления, а также внутренним металлическим сетчатым поп-фильтром, который снижает уровень помех. В гарнитуру встроены простые элементы управления звуком и микрофоном, она совместима с ПК, PS5 и PS4. Гарнитура оснащена малогабаритным USB радиомодулем, который работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает аудиопоток до 96 кГц, 24 бит.

Отзывы о товаре Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HyperX
Тип товара
Наушники
Страна производитель
Китай
Описание
Линейка геймерских гарнитур HyperX Cloud стала легендарной благодаря фирменному комфорту и вниманию к деталям, которые четко прослеживаются и в Cloud III Wireless. Гарнитура оснащена модернизированными 53-миллиметровыми драйверами, расположенными под анатомическим углом, и технологией DTS Headphone:xчто обеспечивает полное погружение в процесс и точную пространственную передачу 3D звука. Команда инженеров-акустиков HyperX настроила драйверы гарнитуры для оптимального и четкого воспроизведения звука. Беспроводная гарнитура Cloud III Wireless также идеально подходит для длительных игровых сессий благодаря мягким амбушюрам HyperX из пеноматериала с эффектом памяти формы, дополнительной мягкой прокладке в оголовье, и литий-полимерной батареей, которая обеспечивает до 120 часов автономности. Гарнитура оснащена 10-миллиметровым микрофоном с ультрачетким звучанием и функцией шумоподавления, а также внутренним металлическим сетчатым поп-фильтром, который снижает уровень помех. В гарнитуру встроены простые элементы управления звуком и микрофоном, она совместима с ПК, PS5 и PS4. Гарнитура оснащена малогабаритным USB радиомодулем, который работает в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживает аудиопоток до 96 кГц, 24 бит.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники HyperX Cloud III Wireless New Black 77Z45AA - этот товар вы можете купить по цене 11380 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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