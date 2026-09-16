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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue

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Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 1
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 2
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 3
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 4
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 5
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 6
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 7
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 8
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 9
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 1
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 2
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 3
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 4
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 5
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 6
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 7
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 8
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 9
  • Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 180 руб. 
Начислим 163 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708353
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue
10 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
22х20х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue

Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе.

Отзывы о товаре Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Наушники
Описание
Радиочастотная гарнитура Logitech G733 LIGHTSPEED привлекает внимание футуристичным дизайном, легкой конструкцией и безупречным качеством звука. Модель, получившая поддержку виртуального звука 7.1, обеспечит эффект полного погружения в происходящее в игре, в результате чего вы будете слышать малейший шорох именно с той стороны, с которой по отношению к вашему игровому персонажу он издается. Для подключения к компьютеру, ноутбуку или любому другому цифровому устройству модель использует радиоканал, отличающийся точной передачей аудиосигнала с минимальными задержками, которые никак не скажутся на игровом процессе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Logitech G733 LightSpeed (981-000945) Blue - стоимость товара 10180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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