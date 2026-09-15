Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
Представляем беспроводные наушники JBL в стильном бирюзовом цвете, сочетающие в себе современный дизайн и передовые технологии. Эти наушники-вкладыши оснащены Bluetooth-подключением, что обеспечивает беспроводное удобство и свободу движений. Благодаря встроенному микрофону вы сможете удобно принимать звонки и общаться без лишних усилий. Наушники JBL предлагают длительное время работы до 25 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Их эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и надежное прилегание, идеально подходящее для активного образа жизни. Оцените качественное звучание от JBL и добавьте яркий акцент к вашему образу с этими бирюзовыми беспроводными наушниками. Независимо от того, где вы находитесь — в дороге, на тренировке или дома, — они станут вашим надежным спутником в мире звука.
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