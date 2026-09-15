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Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise

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Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 4
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 5
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 6
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 7
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 8
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 9
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 10
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 11
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 1
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 2
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 3
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 4
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 5
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 6
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 7
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 8
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 9
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 10
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 11
  • Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 200 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 681312
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
6 200 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
бирюзовый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х10х5
Вес, г.
170

Описание товара Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise

Представляем беспроводные наушники JBL в стильном бирюзовом цвете, сочетающие в себе современный дизайн и передовые технологии. Эти наушники-вкладыши оснащены Bluetooth-подключением, что обеспечивает беспроводное удобство и свободу движений. Благодаря встроенному микрофону вы сможете удобно принимать звонки и общаться без лишних усилий. Наушники JBL предлагают длительное время работы до 25 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Их эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и надежное прилегание, идеально подходящее для активного образа жизни. Оцените качественное звучание от JBL и добавьте яркий акцент к вашему образу с этими бирюзовыми беспроводными наушниками. Независимо от того, где вы находитесь — в дороге, на тренировке или дома, — они станут вашим надежным спутником в мире звука.

Отзывы о товаре Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
вкладыши
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
бирюзовый
Микрофон
да
Время работы (с зарядным кейсом)
25
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем беспроводные наушники JBL в стильном бирюзовом цвете, сочетающие в себе современный дизайн и передовые технологии. Эти наушники-вкладыши оснащены Bluetooth-подключением, что обеспечивает беспроводное удобство и свободу движений. Благодаря встроенному микрофону вы сможете удобно принимать звонки и общаться без лишних усилий. Наушники JBL предлагают длительное время работы до 25 часов с зарядным кейсом, что позволяет наслаждаться музыкой или подкастами в течение всего дня. Их эргономичная конструкция обеспечивает комфортное и надежное прилегание, идеально подходящее для активного образа жизни. Оцените качественное звучание от JBL и добавьте яркий акцент к вашему образу с этими бирюзовыми беспроводными наушниками. Независимо от того, где вы находитесь — в дороге, на тренировке или дома, — они станут вашим надежным спутником в мире звука.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune Flex 2 Turquoise - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 6200 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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