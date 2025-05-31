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Наушники Marshall Major IV Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Marshall Major IV Black

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
  • Наушники Marshall Major IV Black - фото 1
  • Наушники Marshall Major IV Black - фото 2
  • Наушники Marshall Major IV Black - фото 3
  • Наушники Marshall Major IV Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%
6 010 руб.  16 376 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 497364
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Marshall Major IV Black
6 010 руб. -63%
16 376 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х16х8
Вес, г.
480

Описание товара Наушники Marshall Major IV Black

Описание товара Наушники Marshall Major IV Black Наушники Major IV — это фирменный звук Marshall, которого вы ждете. Major IV — это результат знаний, накопленных более чем за 55 лет работы, и взрывной звук. Динамики с индивидуальной настройкой — это, ровные средние и восхитительные низкие частоты, создающие насыщенный, бесподобный звук, который не захочется выключать. Наушники Major IV предлагают стабильное беспроводное воспроизведение в течение более 80 часов. Заряда хватит больше, чем на целых два дня — не надо больше беспокоиться о том, что наушники разрядятся в самый неподходящий момент. Эти наушники созданы для долгой работы. А если они все-таки разрядились, просто вставьте шнур 3,5 мм в устройство и слушайте музыку дальше. Наушники Major IV обладают функцией быстрой зарядки — всего 15 минут зарядки дают 15 часов воспроизведения.

Отзывы о товаре Наушники Marshall Major IV Black

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок дочери. Она очень довольна, звук отличный. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
ну что отличные наушники , с не привычки на второй день да все таки уши болят ( точнее одно правое), цена супер , оригинал доставили за два часа
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алла П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!) на подарок мужу))) он счастлив оригинал) были 2 поколения) ходил с ними почти 5 лет) вот решили обновить на ДР спасибо однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук-супер!!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Звук лучше чем у третьей модели, однако тише. Немного напрягает, что кнопки с другой стороны, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные наушники! Простота в обращении и простое в управлении приложение в телефоне! Качественный звук! Рекомендую! Звук еще зависит от самого музыкального произведения!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, качество - оригинал! спасибо продавцу за честность!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, оригинал. К приложению Marshall Bluetooth присоединились сразу, серийный номер в приложении совпадает с сериником на коробке
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные, долго держат зарядку, к приложению Marshall Bluetooth подключились, серийный номер в приложении совпадает с тем, что на коробке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники стоят своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гольдман Ребекка

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, моментально подключилась к приложению. Звук что надо . Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок сыну! Парень всем доволен, всё класс, обишуры мягкие, приложение распознаёт, шуподавления нет
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олеся Р.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен, проверил, сказал-оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Софья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто супер,оригинал,звук мощный,на голове смотрится аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Василий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Звук хороший, качество материалов достойное.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Федор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто, работают великолепно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, хороший звук, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Arseniy M.

Достоинства:


Комментарий:
сильной разницы не заметил между 4 и 5 поколением. Не в стиле, не в звуке, кроме возможности настройка в приложении.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
VS

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, хороший звук, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и звучание. Рекомендую продавца, так как товар оригинальный (проверено приложением от наушников)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинальные. Проверила по кодам от производителя. Звук шикарный, сравнила со своими такими же, но 4 поколения. Мягкие, легкие, удобные! Очень рекомендую) Зарядный провод короткий, type-c на type-c, тут могу посоветовать приобрести чуть длиннее провод.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер! пользуюсь почти пол года, заряжал за все время раза 2-3. Батарею держат хорошо. Оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный наушники, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, девушке нравится
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ксения А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто пушка Я боялась, что придут не оригинальные (заказывала не раз от разных поставщиком и была паль) Но очень рада они оказались оригинальными Звук просто пушка, басы играют то что надо Звук записи идеальный не думала что он на столько будет хороший
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, пришли в срок, даже немного раньше, работали исправно, отлично звук, кожаные пивка наушниках, все придумано до мелочей, очень понравился товар. Цена хорошая !



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MARSHALL
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
накладные
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка
Цвет
черный
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm
Складная конструкция
да
Развернуть
Время работы на одном заряде
80
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Наушники Marshall Major IV Black Наушники Major IV — это фирменный звук Marshall, которого вы ждете. Major IV — это результат знаний, накопленных более чем за 55 лет работы, и взрывной звук. Динамики с индивидуальной настройкой — это, ровные средние и восхитительные низкие частоты, создающие насыщенный, бесподобный звук, который не захочется выключать. Наушники Major IV предлагают стабильное беспроводное воспроизведение в течение более 80 часов. Заряда хватит больше, чем на целых два дня — не надо больше беспокоиться о том, что наушники разрядятся в самый неподходящий момент. Эти наушники созданы для долгой работы. А если они все-таки разрядились, просто вставьте шнур 3,5 мм в устройство и слушайте музыку дальше. Наушники Major IV обладают функцией быстрой зарядки — всего 15 минут зарядки дают 15 часов воспроизведения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Светлана М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок дочери. Она очень довольна, звук отличный. Оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Александра В.

Достоинства:


Комментарий:
ну что отличные наушники , с не привычки на второй день да все таки уши болят ( точнее одно правое), цена супер , оригинал доставили за два часа
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Алла П.

Достоинства:


Комментарий:
Супер!) на подарок мужу))) он счастлив оригинал) были 2 поколения) ходил с ними почти 5 лет) вот решили обновить на ДР спасибо однозначно рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники отличные, звук-супер!!
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Данил Н.

Достоинства:


Комментарий:
Звук лучше чем у третьей модели, однако тише. Немного напрягает, что кнопки с другой стороны, но это не критично
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Дмитрий Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Качественные наушники! Простота в обращении и простое в управлении приложение в телефоне! Качественный звук! Рекомендую! Звук еще зависит от самого музыкального произведения!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Сергей Х.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, качество - оригинал! спасибо продавцу за честность!
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
отличные наушники, оригинал. К приложению Marshall Bluetooth присоединились сразу, серийный номер в приложении совпадает с сериником на коробке
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники удобные, долго держат зарядку, к приложению Marshall Bluetooth подключились, серийный номер в приложении совпадает с тем, что на коробке.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники стоят своих денег.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Гольдман Ребекка

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, моментально подключилась к приложению. Звук что надо . Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала в подарок сыну! Парень всем доволен, всё класс, обишуры мягкие, приложение распознаёт, шуподавления нет
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Олеся Р.

Достоинства:


Комментарий:
Сын доволен, проверил, сказал-оригинал.
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Софья К.

Достоинства:


Комментарий:
наушники просто супер,оригинал,звук мощный,на голове смотрится аккуратно
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Василий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники. Звук хороший, качество материалов достойное.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Федор Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Все круто, работают великолепно
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Мария Ш.

Достоинства:


Комментарий:
оригинал, хороший звук, отлично работает
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Arseniy M.

Достоинства:


Комментарий:
сильной разницы не заметил между 4 и 5 поколением. Не в стиле, не в звуке, кроме возможности настройка в приложении.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
VS

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество, хороший звук, оригинал
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество и звучание. Рекомендую продавца, так как товар оригинальный (проверено приложением от наушников)
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Александра П.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники оригинальные. Проверила по кодам от производителя. Звук шикарный, сравнила со своими такими же, но 4 поколения. Мягкие, легкие, удобные! Очень рекомендую) Зарядный провод короткий, type-c на type-c, тут могу посоветовать приобрести чуть длиннее провод.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Денис М.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники супер! пользуюсь почти пол года, заряжал за все время раза 2-3. Батарею держат хорошо. Оригинал!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Виктор Н.

Достоинства:


Комментарий:
отличный наушники, рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
хорошие наушники, девушке нравится
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Ксения А.

Достоинства:


Комментарий:
Наушники просто пушка Я боялась, что придут не оригинальные (заказывала не раз от разных поставщиком и была паль) Но очень рада они оказались оригинальными Звук просто пушка, басы играют то что надо Звук записи идеальный не думала что он на столько будет хороший
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Надежда Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные наушники, пришли в срок, даже немного раньше, работали исправно, отлично звук, кожаные пивка наушниках, все придумано до мелочей, очень понравился товар. Цена хорошая !


Наушники Marshall Major IV Black - стоимость товара 6010 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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