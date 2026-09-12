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Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547

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Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 1
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 2
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 3
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 4
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 5
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 6
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 7
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 8
Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 1
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 2
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 3
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 4
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 5
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 6
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 7
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 8
  • Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680293
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Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120

Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547

Представляем вам наушники Huawei, которые сочетают в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном фиолетовом цвете и подключаются к вашим устройствам через Bluetooth, обеспечивая полную свободу движения без проводов. Благодаря активной системе шумоподавления, вы сможете насладиться чистым и насыщенным звуком, даже находясь в шумной обстановке. Кроме того, наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для телефонных разговоров и видеозвонков с четким звуком. Время работы с зарядным кейсом составляет впечатляющие 24 часа, что позволяет использовать наушники на протяжении дня без необходимости регулярной подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Бренд Huawei продолжает оправдывать ожидания, предоставляя продукты, соответствующие высоким стандартам качества и производительности.

Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeBuds 6i Violet 55037547




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
фиолетовый
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Время работы (с зарядным кейсом)
24
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам наушники Huawei, которые сочетают в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Эти внутриканальные наушники выполнены в стильном фиолетовом цвете и подключаются к вашим устройствам через Bluetooth, обеспечивая полную свободу движения без проводов. Благодаря активной системе шумоподавления, вы сможете насладиться чистым и насыщенным звуком, даже находясь в шумной обстановке. Кроме того, наушники оснащены встроенным микрофоном, что позволяет использовать их для телефонных разговоров и видеозвонков с четким звуком. Время работы с зарядным кейсом составляет впечатляющие 24 часа, что позволяет использовать наушники на протяжении дня без необходимости регулярной подзарядки. Эти наушники — идеальный выбор для тех, кто ценит качество звука и комфорт в использовании. Бренд Huawei продолжает оправдывать ожидания, предоставляя продукты, соответствующие высоким стандартам качества и производительности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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