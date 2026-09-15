Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510717
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
24х20х13
Вес, г.
350
Описание товара Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)
Беспроводная гарнитура TUF Gaming H1 Wireless: подключение по радиоинтерфейсу 2,4 ГГц, пространственный звук формата 7.1 с глубокими басами, микрофон с сертификациями Discord и TeamSpeak, малый вес и эргономичная конструкция, совместимость с различными платформами (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch).
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 White
-
В наличииЦена 5 240 руб.1310 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GWHT) White
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитНаушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black
-
В наличииЦена 5 810 руб. 8 690 руб.1453 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 6 010 руб. 16 376 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 010 руб. 12 555 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
-
В наличииЦена 6 140 руб.1535 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Беспроводная гарнитура TUF Gaming H1 Wireless: подключение по радиоинтерфейсу 2,4 ГГц, пространственный звук формата 7.1 с глубокими басами, микрофон с сертификациями Discord и TeamSpeak, малый вес и эргономичная конструкция, совместимость с различными платформами (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch).
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)