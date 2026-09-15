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Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)

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Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 1
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 2
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 3
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 4
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 5
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 6
Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
нет
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  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 2
  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 3
  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 4
  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 5
  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 6
  • Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 510717
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Размеры в упаковке, см
24х20х13
Вес, г.
350

Описание товара Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)

Беспроводная гарнитура TUF Gaming H1 Wireless: подключение по радиоинтерфейсу 2,4 ГГц, пространственный звук формата 7.1 с глубокими басами, микрофон с сертификациями Discord и TeamSpeak, малый вес и эргономичная конструкция, совместимость с различными платформами (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch).

Отзывы о товаре Наушники Asus Tuf Gaming H1 WL (90YH0391-B3UA00)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
радиоканал
Для геймеров
да
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Система активного шумоподавления
нет
Складная конструкция
да
Описание
Беспроводная гарнитура TUF Gaming H1 Wireless: подключение по радиоинтерфейсу 2,4 ГГц, пространственный звук формата 7.1 с глубокими басами, микрофон с сертификациями Discord и TeamSpeak, малый вес и эргономичная конструкция, совместимость с различными платформами (ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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