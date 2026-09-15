Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
Представляем внутриканальные беспроводные наушники Creative, сочетание передовых технологий и стильного дизайна. Эти наушники белого цвета станут вашим идеальным спутником в повседневной жизни. Они оснащены микрофоном и системой активного шумоподавления, что обеспечивает кристально чистое звучание и комфортное общение даже в шумной обстановке. Наушники поддерживают Bluetooth-соединение, что позволяет вам наслаждаться свободой движения без проводов. Эргономичная конструкция гарантирует комфортное ношение на протяжении всего дня. С этими наушниками вы сможете погрузиться в мир музыки без лишних преград. Одного заряда аккумулятора достаточно для 9 часов беспрерывной работы, а с зарядным кейсом общее время работы увеличивается до впечатляющих 33 часов. Creative продолжает оправдывать свое имя, предлагая пользователям качественное и удобное аудиоуровение.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 530 руб.1383 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex Ghost (JBLTFLEXGBLKCN) Black
-
В наличииЦена 5 699 руб.1425 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA400BL черный
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитНаушники JBL Tune 680NC (JBLT680NCBLK) black
-
В наличииЦена 6 010 руб. 16 376 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 010 руб. 12 555 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GPUR) Purple
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитБеспроводные наушники Яндекс Дропс с Алисой AI,TWS, ANC, IP54,YN...
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Игровые с микрофоном, Внутриканальные наушники, Беспроводные с шумоподавлением, Накладные наушники с шумоподавлением, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Вакуумные наушники, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега
Отзывы о товаре Наушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000