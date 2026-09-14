Top.Mail.Ru
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 1
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 2
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 3
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 4
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 5
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 6
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 7
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 8
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 9
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 10
Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 1
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 2
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 3
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 4
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 5
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 6
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 7
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 8
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 9
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 10
  • Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734867
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Anker
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
6 пар сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
белый
Сопротивление
17?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White

Беспроводные внутриканальные наушники Anker в элегантном белом цвете созданы для тех, кто ценит свободу движений и максимум комфорта. Благодаря технологии TWS (True Wireless Stereo) забываешь о проводах и полностью погружаешься в любимую музыку без лишнего шума — система активного шумоподавления с лёгкостью справится с городским гулом или офисной суетой. Сопротивление 17? обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Можно не беспокоиться о длительности поездок или тренировок: до 12 часов проигрывания на одном заряде и феноменальные 48 часов с зарядным кейсом — твоя музыка всегда при тебе. Разговоры четкие, а голос слышен собеседнику без помех благодаря встроенному микрофону. Кейc поддерживает как беспроводную, так и проводную зарядку — заряжай, как удобно. Anker — выбор тех, кто привык к активной жизни и знает цену каждому моменту.

Отзывы о товаре Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Anker
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
6 пар сменных амбушюр, документация, зарядная станция-футляр, кабель USB Type-A - USB Type-C
Цвет
белый
Сопротивление
17?
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Развернуть
Время работы на одном заряде
12
Время работы (с зарядным кейсом)
48
Способ зарядки чехла
беспроводной/проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводные внутриканальные наушники Anker в элегантном белом цвете созданы для тех, кто ценит свободу движений и максимум комфорта. Благодаря технологии TWS (True Wireless Stereo) забываешь о проводах и полностью погружаешься в любимую музыку без лишнего шума — система активного шумоподавления с лёгкостью справится с городским гулом или офисной суетой. Сопротивление 17? обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Можно не беспокоиться о длительности поездок или тренировок: до 12 часов проигрывания на одном заряде и феноменальные 48 часов с зарядным кейсом — твоя музыка всегда при тебе. Разговоры четкие, а голос слышен собеседнику без помех благодаря встроенному микрофону. Кейc поддерживает как беспроводную, так и проводную зарядку — заряжай, как удобно. Anker — выбор тех, кто привык к активной жизни и знает цену каждому моменту.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...