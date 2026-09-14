Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Anker Soundcore Liberty 5 (A3957H21) White
Беспроводные внутриканальные наушники Anker в элегантном белом цвете созданы для тех, кто ценит свободу движений и максимум комфорта. Благодаря технологии TWS (True Wireless Stereo) забываешь о проводах и полностью погружаешься в любимую музыку без лишнего шума — система активного шумоподавления с лёгкостью справится с городским гулом или офисной суетой. Сопротивление 17? обеспечивает чистое и насыщенное звучание. Можно не беспокоиться о длительности поездок или тренировок: до 12 часов проигрывания на одном заряде и феноменальные 48 часов с зарядным кейсом — твоя музыка всегда при тебе. Разговоры четкие, а голос слышен собеседнику без помех благодаря встроенному микрофону. Кейc поддерживает как беспроводную, так и проводную зарядку — заряжай, как удобно. Anker — выбор тех, кто привык к активной жизни и знает цену каждому моменту.
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