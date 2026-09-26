Наушники Huawei FreeBuds 7i (55038455) Pink
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741481
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х6
Вес, г.
200
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds 7i (55038455) Pink
Выглядят современно и элегантно. Кейс гладкий, компактный и удобно лежит в руке. Наушники имеют обтекаемую форму, благодаря чему сидят надежно и не вызывают усталости даже после долгого прослушивания. В комплекте идут мягкие силиконовые насадки 4-ех размеров, так что посадку можно подобрать идеально под себя.
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Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
розовый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Выглядят современно и элегантно. Кейс гладкий, компактный и удобно лежит в руке. Наушники имеют обтекаемую форму, благодаря чему сидят надежно и не вызывают усталости даже после долгого прослушивания. В комплекте идут мягкие силиконовые насадки 4-ех размеров, так что посадку можно подобрать идеально под себя.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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