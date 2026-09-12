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Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые

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Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 1
Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 2
Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 3
Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 4
Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 5
Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 1
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 2
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 3
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 4
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 5
  • Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691473
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
белый, голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х4
Вес, г.
111

Описание товара Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые

Наушники Realme — это идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, предлагающее непревзойденное качество звука и комфорт при использовании. Эти внутриканальные наушники доступны в стильных белом и голубом цветах, что позволяет выбрать вариант, идеально подходящий вашему стилю. Система активного шумоподавления в этих наушниках обеспечивает чистое звучание без посторонних шумов, что делает их отличным выбором для прослушивания музыки и разговоров даже в шумной обстановке. Наличие встроенного микрофона гарантирует высокое качество передачи голоса во время звонков, делая общение по телефону более удобным и четким. Беспроводное соединение через Bluetooth позволяет легко подключаться к вашему устройству, обеспечивая свободу движений без ненужных проводов. Эти наушники идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни, и для тех, кто ценит комфорт и качество. Бренд Realme славится своими инновационными решениями и высоким стандартом качества, что делает эти наушники надежным выбором для всех меломанов и любителей технологий. Наслаждайтесь любимыми треками в любом месте с наушниками, которые подарят вам незабываемые аудиовпечатления.

Отзывы о товаре Наушники Realme Buds Air 6 Pro, бело-голубые




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, зарядный чехол, кабель для зарядки, документация, упаковка
Цвет
белый, голубой
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Страна производитель
Китай
Описание
Наушники Realme — это идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий, предлагающее непревзойденное качество звука и комфорт при использовании. Эти внутриканальные наушники доступны в стильных белом и голубом цветах, что позволяет выбрать вариант, идеально подходящий вашему стилю. Система активного шумоподавления в этих наушниках обеспечивает чистое звучание без посторонних шумов, что делает их отличным выбором для прослушивания музыки и разговоров даже в шумной обстановке. Наличие встроенного микрофона гарантирует высокое качество передачи голоса во время звонков, делая общение по телефону более удобным и четким. Беспроводное соединение через Bluetooth позволяет легко подключаться к вашему устройству, обеспечивая свободу движений без ненужных проводов. Эти наушники идеально подходят для людей, ведущих активный образ жизни, и для тех, кто ценит комфорт и качество. Бренд Realme славится своими инновационными решениями и высоким стандартом качества, что делает эти наушники надежным выбором для всех меломанов и любителей технологий. Наслаждайтесь любимыми треками в любом месте с наушниками, которые подарят вам незабываемые аудиовпечатления.
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