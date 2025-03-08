Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue
Описание товара Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue Беспроводные наушники Tune 720BT позволяют наслаждаться чистым звучанием басов JBL Pure Bass. Беспроводная передача высококачественного звука со смартфона без проводов с помощью новейшей технологии Bluetooth. Загрузите бесплатное приложение JBL Headphones, чтобы настроить звук на свой вкус с помощью эквалайзера. Голосовые подсказки на выбранном вами языке помогут вам разобраться с функциями Tune 720BT. Наслаждайтесь звуком в течение всего дня благодаря 76 часам автономной работы и заряжайте аккумулятор всего за 2 часа с помощью удобного USB-C кабеля. А быстрая 5-минутная зарядка дает вам 3 дополнительных часа музыки. Легко управляйте звуком и звонками через наушники с помощью удобных кнопок на чаше. Благодаря возможности одновременного подключения двух устройств по Bluetooth вы не пропустите ни одного звонка на телефоне во время просмотра видео на планшете.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло.Работает без проблем,продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошо держат заряд, работают на достаточном расстоянии - в пределах трёх комнатной квартиры. Дочери нравится, слушает музыку и аудиокниги параллельно моет посуду,готовит, убирается. Даже стихи учит с помощью наушников. Надолго ли хватит, пока не знаю в пользовании несколько месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие. Звук тоже
Достоинства:
Комментарий:
качество пластика отличное. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Зкуз высший класс!
Достоинства:
Комментарий:
Вче хорошо, упаковка добротная, судя по офф сайту жто оригинал, наушники сидят хорошо, звук отличный, с подключением тоже проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, оригинальные наушники, звук замечательный, цвет сочный)
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 720BT (JBLT720BTBLU) Blue
Достоинства:
Комментарий:
Все подошло.Работает без проблем,продавцу спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошо держат заряд, работают на достаточном расстоянии - в пределах трёх комнатной квартиры. Дочери нравится, слушает музыку и аудиокниги параллельно моет посуду,готовит, убирается. Даже стихи учит с помощью наушников. Надолго ли хватит, пока не знаю в пользовании несколько месяцев.
Достоинства:
Комментарий:
Наушники хорошие. Звук тоже
Достоинства:
Комментарий:
качество пластика отличное. Звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
Отличные наушники. Зкуз высший класс!
Достоинства:
Комментарий:
Вче хорошо, упаковка добротная, судя по офф сайту жто оригинал, наушники сидят хорошо, звук отличный, с подключением тоже проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
Отличные, оригинальные наушники, звук замечательный, цвет сочный)