Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб.
В наличии
Код товара: 740907
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 100 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, г.
440
Описание товара Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
Представляем гарнитуру JBL Tune 780NC в элегантном белом цвете - ваш идеальный спутник для полного погружения в мир музыки, подкастов и звонков. Эти полноразмерные наушники с закрытым акустическим оформлением создают личное звуковое пространство, эффективно изолируя вас от окружающего шума даже без использования специальных функций.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 810 руб. 8 690 руб.1453 руб. в СплитНаушники Creative Zen Air Pro White 51EF1090AA000
-
В наличииЦена 6 010 руб. 16 376 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Black
-
В наличииЦена 6 010 руб. 12 555 руб.1503 руб. в СплитНаушники Marshall Major IV Brown
-
В наличииЦена 6 100 руб.1525 руб. в СплитНаушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCBLU) Blue
-
В наличииЦена 6 130 руб.1533 руб. в СплитНаушники Jabra EVOLVE 30 II MS Stereo (5399-823-309)
-
В наличииЦена 6 200 руб.1550 руб. в СплитНаушники JBL Tune Flex 2 Turquoise
-
В наличииЦена 6 550 руб. 9 790 руб.1638 руб. в СплитНаушники Creative ZEN Hybrid 2 (Cream)
-
В наличииЦена 6 580 руб.1645 руб. в СплитНаушники JBL Tune Buds 2 Ghost (JBLTBUDS2GPUR) Purple
-
В наличииЦена 6 999 руб.1750 руб. в СплитБеспроводные наушники MEG HEA500BL черный
-
В наличииЦена 7 000 руб.1750 руб. в СплитНаушники Sennheiser SC 260 (504402)
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитНаушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1
-
В наличииЦена 7 060 руб.1765 руб. в СплитНаушники Razer Kraken Kitty V2 Black RZ04-04730100-R3M1
Бренд
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Представляем гарнитуру JBL Tune 780NC в элегантном белом цвете - ваш идеальный спутник для полного погружения в мир музыки, подкастов и звонков. Эти полноразмерные наушники с закрытым акустическим оформлением создают личное звуковое пространство, эффективно изолируя вас от окружающего шума даже без использования специальных функций.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
Теги товара: Беспроводные, Bluetooth, Мониторные, Беспроводные Bluetooth с микрофоном, Игровые, JBL с шумоподавлением, Игровые наушники капельки, Беспроводные наушники JBL, Беспроводные TWS, Игровые с микрофоном, Беспроводные с шумоподавлением, Беспроводные наушники-вкладыши, Накладные наушники с шумоподавлением, USB Type-C, Игровые бюджетные, С активным шумоподавлением, Bluetooth для компьютера, Беспроводные спортивные, Bluetooth для смартфона, Беспроводные для бега, Беспроводные до 5000 рублей, беспроводные jbl
Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - по цене 6100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White