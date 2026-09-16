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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White

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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - фото 1
Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - фото 1
  • Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 100 руб. 
Начислим 98 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740907
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White
6 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х21х6
Вес, г.
440

Описание товара Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White

Представляем гарнитуру JBL Tune 780NC в элегантном белом цвете - ваш идеальный спутник для полного погружения в мир музыки, подкастов и звонков. Эти полноразмерные наушники с закрытым акустическим оформлением создают личное звуковое пространство, эффективно изолируя вас от окружающего шума даже без использования специальных функций.



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Отзывы о товаре Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White




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Характеристики
Бренд
JBL
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
TWS (True Wireless Stereo)
Нет
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем гарнитуру JBL Tune 780NC в элегантном белом цвете - ваш идеальный спутник для полного погружения в мир музыки, подкастов и звонков. Эти полноразмерные наушники с закрытым акустическим оформлением создают личное звуковое пространство, эффективно изолируя вас от окружающего шума даже без использования специальных функций.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники JBL Tune 780NC (JBLT780NCWHT) White - по цене 6100 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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