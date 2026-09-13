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Наушники Edifier ES850NB Ivory купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Edifier ES850NB Ivory

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Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 6
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 7
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 8
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 9
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Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 11
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 12
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 13
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 14
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 15
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Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 22
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Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 24
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Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 35
Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 1
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 2
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 3
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  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 11
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 12
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 13
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 14
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 15
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 16
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 17
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 18
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 19
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 20
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 21
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 22
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 23
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 24
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 25
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 26
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 27
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 28
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 29
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 30
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 31
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 32
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 33
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 34
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 35
  • Наушники Edifier ES850NB Ivory - фото 36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706213
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Характеристики

Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Размеры в упаковке, см
24х20х7
Вес, г.
810

Описание товара Наушники Edifier ES850NB Ivory

Edifier ES850NB - беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и сертификацией Hi-Res Audio. Благодаря легкому, эргономичному дизайну, Edifier ES850NB обеспечивает плотное прилегание в течение всего дня. Попрощайтесь с дискомфортом и наслаждайтесь часами захватывающего звука без давления. Edifier ES850NB поддерживают LDAC для беспроводного звука высокого разрешения, обеспечивая в 3 раза большую детализацию по сравнению со стандартными кодеками Bluetooth для настоящего прослушивания музыки без потерь. Благодаря гибридной системе активного шумоподавления (ANC) и пассивной шумоизоляции на ухо наушники способны блокировать до -45 дБ окружающего шума, обеспечивая захватывающее звучание даже в шумной обстановке.

Отзывы о товаре Наушники Edifier ES850NB Ivory




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Характеристики
Бренд
Edifier
Тип товара
Наушники
Описание
Edifier ES850NB - беспроводные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением и сертификацией Hi-Res Audio. Благодаря легкому, эргономичному дизайну, Edifier ES850NB обеспечивает плотное прилегание в течение всего дня. Попрощайтесь с дискомфортом и наслаждайтесь часами захватывающего звука без давления. Edifier ES850NB поддерживают LDAC для беспроводного звука высокого разрешения, обеспечивая в 3 раза большую детализацию по сравнению со стандартными кодеками Bluetooth для настоящего прослушивания музыки без потерь. Благодаря гибридной системе активного шумоподавления (ANC) и пассивной шумоизоляции на ухо наушники способны блокировать до -45 дБ окружающего шума, обеспечивая захватывающее звучание даже в шумной обстановке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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