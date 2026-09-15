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Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1

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Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 1
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 2
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 3
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 4
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 5
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 6
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 7
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 8
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 1
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 2
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 3
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 4
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 5
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 6
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 7
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 8
  • Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 060 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642013
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1
7 060 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, г.
680

Описание товара Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1

Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda X (2022) белого цвета позволит с комфортом погрузиться в виртуальный мир любимой игры. 40-мм мембраны четко воспроизводят высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает объемное звучание в формате 7.1 Virtual. Съемный микрофон с функцией шумоподавления улавливает звуки голоса даже в шумном пространстве и четко передает его. Подвижное крепление микрофона позволяет легко убирать его. Управлять гарнитурой можно через многофункциональную кнопку или приложение на смартфоне. Для подключения радиочастотной гарнитуры Razer Barracuda X (2022) используется адаптер USB-C. Поддерживается подключение по Bluetooth или с помощью съемного кабеля. Амбушюры из пены с мягким тканевым покрытием обеспечивают плотное прилегание наушников к ушам. Регулируемое оголовье предусматривает комфортную фиксацию гарнитуры. Благодаря поворотным чашам наушники компактно складываются. Одного заряда встроенной батареи достаточно для бесперебойной работы гарнитуры в течение 50 ч.

Отзывы о товаре Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1




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Характеристики
Бренд
Razer
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное, беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
да
Комплектация
наушники, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.3
Разъём наушников
jack 3.5 mm, USB
Развернуть
Время работы на одном заряде
50
Страна производитель
Китай
Описание
Радиочастотная гарнитура Razer Barracuda X (2022) белого цвета позволит с комфортом погрузиться в виртуальный мир любимой игры. 40-мм мембраны четко воспроизводят высокие, средние и низкие частоты, что обеспечивает объемное звучание в формате 7.1 Virtual. Съемный микрофон с функцией шумоподавления улавливает звуки голоса даже в шумном пространстве и четко передает его. Подвижное крепление микрофона позволяет легко убирать его. Управлять гарнитурой можно через многофункциональную кнопку или приложение на смартфоне. Для подключения радиочастотной гарнитуры Razer Barracuda X (2022) используется адаптер USB-C. Поддерживается подключение по Bluetooth или с помощью съемного кабеля. Амбушюры из пены с мягким тканевым покрытием обеспечивают плотное прилегание наушников к ушам. Регулируемое оголовье предусматривает комфортную фиксацию гарнитуры. Благодаря поворотным чашам наушники компактно складываются. Одного заряда встроенной батареи достаточно для бесперебойной работы гарнитуры в течение 50 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Razer Barracuda X Mercury White RZ04-04430200-R3M1 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7060 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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